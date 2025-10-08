À bord du PV5, la position de conduite est très bonne, facile à trouver, grâce aux multiples réglages du siège et du volant. Les fauteuils sont confortables avec une bonne assise et un bon maintien pour le conducteur comme pour le passager, puisqu’il n’y a pas sur ce véhicule de banquette passager proposée. La vision panoramique est correcte, même si elle est un peu altérée par les montants de pare-brise, très imposants.

Un silence assourdissant

Dès les premiers kilomètres effectués, un constat apparaît très vite : le silence à bord est presque total, avec quasiment l’impression d’être dans une boîte anéchoïque, où les bruits sont tous étouffés et assourdis. Curieuse sensation, presque pesante… Pour le reste, rien à redire. Le Kia PV5 se conduit très facilement et apporte ce qu’il faut de puissance (ici avec le 120 kW) et de réactivité. Sa vitesse maximale de 135 km/h est parfaite, facilitant les insertions dans le trafic ou permettant de doubler facilement. Il s’avère très stable, ne souffre pas de prise de roulis et se révèle assez agile sur routes sinueuses par exemple. Avec ses roues dans les coins, le PV5 est également très maniable et affiche un rayon de braquage entre trottoir de 11 mètres.

Le PV5 dispose de trois modes de conduite, Eco, Normal et… Snow, comme « neige » pour signifier un usage en faible adhérence, de différents modes de régénération, gérables par les palettes au volant, et un système One Pedal Drive, qui fonctionne ici en marche avant comme en marche arrière. Au bilan, et au terme de cet essai, notre consommation s’est établie un peu au-dessus des 21 kWh aux 100 km.