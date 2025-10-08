Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Avec son PV5 Cargo, Kia réalise un premier essai transformé

6. La fiche technique du Kia PV5

 

Le bouclier inférieur avant du PV5 est composé de trois éléments séparés, qui peuvent être remplacer séparèrent en cas de choc. C'est mieux pour les coûts de réparation.
Les chiffres clés

Kia Pv5 163 PLUS BATTERIE L 71.2 KWH
Généralités  
Finition PLUS
Date de commercialisation 06/05/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,69 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,89 m
Empattement 2,99 m
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 2
Poids à vide 1 960 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 250 Nm
Puissance moteur 163 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 416 km
Capacité batterie 71,20 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 135 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 12.4 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
