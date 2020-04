SUV, break, monospace, ludospace, minivan : quelle voiture pour la famille ?

La naissance d’un ou plusieurs enfants oblige souvent les parents à changer de véhicule. Dès lors, les critères s'orientent vers l’espace à bord, le volume de coffre, la sécurité et la modularité. Le nombre d’enfants, l’utilisation du véhicule et l’environnement conditionnent l’orientation vers telle ou telle catégorie de véhicule. Si les SUV ont raflé la mise ces dernières années, les constructeurs n’ont pas délaissé pour autant les modèles familiaux. Ainsi en parallèle, et toujours selon vos besoins, vous aurez le loisir de vous tourner vers un break, un monospace voir même un ludospace. Pour vous aider à choisir en fonction de vos besoins voici notre guide suivi de notre sélection par catégorie.

1) Les SUV : pour tous les goûts

Cette carrosserie est sans conteste celle du moment puisqu’elle représente une vente sur trois. Vous aimez les SUV et les marques vous en vendront jusqu’à l’écœurement. Pourtant, d’un point de vu structurel, ces modèles sont les moins aptes à remplir des tâches familiales car ils mettent davantage en avant leur plastique que leurs volumes. Toutefois quelques modèles sortent du lot. Nous les avons classés en trois catégories en fonction de leurs tailles respectives.

Les SUV urbains : pour une petite famille

Les SUV urbains gagnent du terrain sur les citadines pures et dures dans les intentions d’achat de la clientèle urbaine. Bien qu’ils ne soient pas surdoués dans l’exercice familial, ils allient compacité et style, deux arguments qui font mouche au moment de signer le chèque. De plus, ils présentent l’avantage du prix par rapport à des SUV de taille supérieure.

Nombre de places à bord : 5

Idéal pour une famille de trois

Les SUV compacts : de la hauteur mais moins de volumes

Si votre famille est composée de deux enfants voir trois ou bien de deux ados, nous vous conseillons de changer de catégorie et de grimper vers celle des SUV compacts. Ils sont plus grands, l’accès à bord est facilité par une garde au sol plus importante et la variété de motorisations est également plus vaste. Mais ils sont aussi plus chers !

Nombre de places à bord : 5

Idéal pour une famille de quatre



Les SUV 7 places : la transmission 4x4 en plus

Voici la catégorie reine des SUV, celle des « 7 places ». Elle est censée répondre à tous les besoins d’une grande famille avec davantage d’espace aux places arrière et un plus grand niveau de modularité. Ils combinent aussi la polyvalence d’un 4x4 pur et dur au confort d’une berline, voilà pourquoi les niveaux de puissance sont généralement élevés.

Nombre de places à bord : 7

Idéal pour une famille nombreuse



2) Les monospaces : le compromis idéal mais en voie de disparition

Le monospace est la réponse la plus appropriée aux besoins d’une famille sans faire l’impasse sur le confort et le « plaisir » de conduite. Il a été conçu dans cette optique avec sa carrosserie monocorps ayant pour but de maximiser les volumes, quitte à être moins exigeant sur le design. Rouler en monospace, c’est donc s’assurer d’avoir de l’espace aux jambes aux places arrière, du coffre et une modularité plus poussée qu’à bord d’une voiture classique comme par exemple des sièges coulissants, un plancher plat ou encore deux sièges supplémentaires, le tout à des prix bien plus accessibles que ceux d’un SUV. Malheureusement depuis l’explosion de ces derniers, les monospaces disparaissent peu à peu des catalogues des constructeurs.

Nombre de places à bord : de 5 à 7

Intéressant pour une famille avec enfants en bas âge

3) Les breaks : trop souvent oubliés

Trop souvent oubliés, les breaks méritent votre attention. Financièrement d’abord, car cette carrosserie issue d’une berline ne réclame qu’un léger surcoût, d’en moyenne 1 000 €. Vous bénéficiez alors d’un volume de coffre géant, proche d’un monospace, la hauteur en moins. Ensuite, à la différence d’un SUV ou d’un monospace, le break bénéficie d’un excellent coefficient aérodynamique, ce qui réduit la consommation de carburant.

Nombre de places à bord : 5

Idéal pour une famille de 5 personnes.

4) Les ludospaces : les plus économiques

Pendant longtemps, les ludospaces ont été considérés comme la déclinaison pour les particuliers des petits utilitaires. Des véhicules certes pratiques mais dont le confort, l’équipement ou le design étaient rustiques pour ne pas dire proches de zéro. Depuis, les choses ont changé. Les constructeurs ont donné à leur ludospace un look plus moderne, un équipement au goût du jour sans se départir de leurs excellentes aptitudes familiales.

Nombre de places à bord : jusqu'à 7 places

Idéal pour une famille active (sports de plein air, etc.)

5) Les minivans : l’arme ultime

Vous êtes l’heureux parent d’une grande tribu ou d’une famille de sportifs nécessitant de l’espace et de la flexibilité ? Le minivan est fait pour vous. Ils sont vastes, leur intérieur est totalement configurable ce qui permet la plupart du temps de rester dans des budgets décents en choisissant spécifiquement ce dont vous avez besoin.

Nombre de places à bord : jusqu'à 9 places

Idéal pour les familles nombreuses