Opel

Opel va essayer de faire rêver au salon de Munich

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

En pleine reconstruction de sa gamme sportive, Opel essaie d’attirer l’attention avec des voitures électriques de plus en plus « agressives ». A Munich, le constructeur allemand dévoilera un concept-car qui s’annonce radical.

Voici un bout du concept-car sportif d'Opel au prochain salon de Munich.

Il faut bien avouer que l’image d’Opel a beaucoup évolué ces dernières années : fini le temps où la marque à l’éclair inspirait la passion avec certains modèles plus ou moins sportifs, de la légendaire Omega Lotus jusqu’aux plus récentes déclinaisons OPC bourrées de qualités.

La marque du groupe Stellantis a délaissé ces versions OPC depuis son rachat par l’ancien PSA, même si elle a essayé de faire croire qu’elle gardait une fibre sportive avec ses hybrides rechargeables « GSe » pas spécialement intéressantes à conduire.

Un concept-car pour célébrer le nouveau GSE

Mais Opel cherche justement à se replacer sur le segment des modèles sportifs. Il y a quelques jours, la marque levait le voile sur le SUV urbain Mokka GSE qui dispose du même groupe motopropulseur que les Peugeot 208 GTI, Lancia Ypsilon HF et autres Abarth 600e (280 chevaux en puissance maximale tout de même).

Le volant ressemble presque à celui d'une voiture de course. Facile à faire sur un concept-car...
Au salon de Munich, la marque à l’éclair dévoilera un nouveau concept-car dont le volant, au design vraiment extrême, arbore le badge « GSE ». Ce concept-car s’annonce assez agressif, même s’il faudra attendre le début du mois de septembre pour l’observer en entier.

Des Opel sportives électriques pour améliorer l’image ?

Opel semble désormais vouloir se défaire de son image de marque généraliste « trop tranquille » avec ces nouveaux modèles électriques sportifs au blason GSE. Le concept-car de Munich annonce-t-il l’arrivée en série d’une voiture intéressante ? Rendez-vous dans quelques jours en Allemagne pour vérifier ça. La rédaction de Caradisiac y sera, évidemment.

Quelle forme prendra ce concept-car ?
