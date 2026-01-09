L’Opel Astra restylée peut-elle séduire les clients de la Volkswagen Golf ? - En direct du salon de Bruxelles 2026

L’Opel Astra de sixième génération existe depuis 2022 et quelques jours après sa cousine la Peugeot 308, voilà donc déjà sa version restylée qui s’expose au salon de Bruxelles 2026. La liste des modifications de cette Astra restylée est à peu près la même que pour la Française, avec un design extérieur retouché en plus d’une présentation intérieure améliorée et de motorisations mises à jour.

Dans le cas de l’Allemande, le restylage extérieur paraît important puisqu’Opel cherche à plaire avec une face avant à l’allure à la fois assez sophistiquée et très épurée. Le « vizor » est illuminé sous une grande pièce en plastique translucide et la signature lumineuse à LED est nouvelle. Notons aussi l’apparition de deux « traits » de LED verticaux autour du logo. Les feux arrière évoluent moins.

L’habitacle est lui aussi amélioré que ce soit au niveau du design du volant, de l’habillage des contre-portes ou de la planche de bord. L’interface numérique, souvent critiquée, a été elle aussi revue en espérant qu’elle soit devenue plus efficace.

Quelques modifications sur les moteurs

L’Astra restylée conserve le bloc essence 1,2 litre turbo à hybridation légère désormais donné pour 145 chevaux et toujours accouplé à une boîte automatique à double embrayage. La version hybride rechargeable passe elle à 195 chevaux avec le bloc 1,6 litre associé à des batteries de 14,6 kWh (autonomie maximale de 83 km WLTP). Quant à la déclinaison électrique, elle reçoit comme la E-308 des batteries de 55,4 kWh (net). La puissance reste à 156 chevaux mais l’autonomie maximale WLTP grimpe à environ 450 km. Sa puissance de charge rapide atteint désormais 120 kW en pointe. Le diesel reste aussi au catalogue, avec le bloc BlueHDi de 130 chevaux.

Et le prix ? On ne le connaît pas pour l’instant, mais les tarifs devraient rester proches de ceux du modèle actuel.

L’instant Caradisiac

Difficile d’exister dans une catégorie en perte de vitesse où la clientèle privilégie toujours la Volkswagen Golf. Pour Opel, il fallait absolument rendre le design de l’Astra un peu plus « marquant ». Est-ce que ce qui a été fait pour cela est suffisant ?