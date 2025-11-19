Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

EN BREF Berline compacte Restyling Microhybride, diesel, hybride rechargeable et électrique À partir de 33 400 €

Apparue en 2021, la troisième génération de Peugeot 308 s’est imposée comme la berline compacte la plus vendue en France, et ce, depuis plusieurs années. Il faut dire que même si elle a été moins bien accueillie par la presse spécialisée que la précédente génération, elle a su séduire la clientèle. Un succès dû bien évidemment à ses qualités intrinsèques, mais facilité aussi à la disparition de sa principale rivale, la Renault Mégane en thermique en avril 2024. La 308 est d’ailleurs la seule compacte dans le Top 10 des ventes en France.

Toutefois, comme le veut la tradition dans l’industrie automobile et pour continuer à attirer encore plus de clients, Peugeot a décidé de faire bénéficier sa compacte d’un restyling. Si certains passent inaperçus, ce n’est pas le cas de celui-ci, qui se révèle assez profond puisque c’est toute la façon avant qui a été repensée. De quoi donner à la 308 une identité inédite et les changements sont nombreux.

Une face avant transformée

Cela commence tout d’abord par la signature lumineuse qui change de place. Fini les crocs lumineux implantés dans le bouclier. Ils sont désormais remplacés par trois griffes, qui côtoient la calandre. Celle-ci abandonne les lamelles chromées horizontales et adopte la couleur de la carrosserie et des lamelles verticales. Elle intègre le nouveau logo de la marque, désormais rétro-éclairé, comme sur beaucoup de modèles et ce n’est pas tout, car cette calandre est elle-même éclairée, en particulier sur les deux finitions les plus hautes (GT et GT Exclusive) par l’intermédiaire de barrettes lumineuses disposées à intervalles irréguliers et reliant la signature "principale". De quoi donner à quoi sûr une sacrée personnalité de nuit à cette nouvelle 308. Bien évidemment, les niveaux d’entrée de gamme et intermédiaires sont plus sobres.

Et les optiques, me direz-vous ? Eh bien, ils se positionnent dorénavant un peu plus bas, dans un espace relativement réduit et passent quasi inaperçus. Sans trop de surprise, les évolutions à l’arrière sont plus discrètes et portent uniquement sur les feux qui adoptent également les griffes, mais c’était déjà le cas sur les finitions GT avant ce restyling.

Un intérieur inchangé

Peugeot n’a pas touché l’habitacle de sa berline, mais il n’en avait pas véritablement besoin. Il apparait toujours aussi moderne avec son i-cockpit, qui se compose d’un petit volant surplombé d’une instrumentation numérique 10 pouces avec de nouveaux graphismes qui peut aussi être en 3D uniquement sur la nouvelle finition GT Exclusive. À côté de lui, un écran multimédia de 10 pouces pouvant être complété par un autre écran regroupant des raccourcis numériques personnalisables dénommés i-Toogle. La qualité est dans la bonne moyenne de la catégorie.

Ce restyling n’a aucun impact sur les mensurations avec une longueur de 4,36 m. Statu-quo donc pour les aspects pratiques avec un volume de coffre de 412 litres pour les versions micro-hybridées, 361 litres en électrique et 314 en hybride rechargeable. Des chiffres différents d’avant le restyling qui s'expliquent par le fait que Peugeot a changé de normes. Fini le VDA et place aux litres d’eau, qui sont plus avantageux. L’habitabilité arrière demeure stable et reste correcte dans la catégorie sans être la meilleure.