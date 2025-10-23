Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Civic 11

Essai

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

11  

Véritable icône de l’industrie automobile, la Honda Civic de 11ᵉ génération passe aujourd’hui par la case restyling, mais le constructeur japonais a décidé de jouer la carte de la sobriété.

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

EN BREF

Berline compacte

Restyling

À partir de 36 870 €

La Honda Civic  fait partie de ces modèles qui ont marqué l’histoire. Apparue en 1972, elle existe donc depuis 53 ans, une longévité extrêmement rare dans l’histoire automobile, qui peut se comparer à celle d’une Volkswagen Golf ou d’une Toyota Corolla. Vendue dans 170 pays, elle s’est écoulée à plus de 27 millions d’exemplaires dans le monde. Pour Honda, la Civic est un véhicule-clé puisqu’elle a été le premier modèle du constructeur japonais à être commercialisé en Europe. Toutefois, il faut bien reconnaître que la berline a perdu au fil des ans de son aura, après des années 80-90 particulièrement fastes.

En Europe et en France, les ventes de Honda ont diminué et le même phénomène a touché également la Civic, qui est entrée dans le rang en raison notamment d'une réduction du nombre de points de vente, mais aussi d'un certain désamour des clients pour ce type de carrosserie, qui lui préfèrent désormais les SUV. 

La signature lumineuse ne bouge pas.
Par contre, le bouclier et les calandres ont été transformés.
Malgré cela, Honda ne déserte pas le segment, mais du fait de ce contexte, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. Les évolutions apportées à la Civic sont donc particulièrement légères. Elles portent principalement sur la partie avant de la voiture. Ainsi, beaucoup d’éléments ont été remplacés avec l’introduction de prises d’air inédites, mais aussi le nouveau design du bouclier et de la calandre. Voilà, vous avez fait le tour.

Statu quo dans l'habitacle

Aucun changement dans l'habitacle.
Dans l’habitacle, la planche de bord n’évolue pas du tout. La présentation intérieure est toujours aussi sobre. La seule originalité réside dans les aérateurs qui sont cachés derrière un bandeau traité façon nid d'abeille. La présentation est classique avec une instrumentation numérique et un écran multimédia 9 pouces positionné sur le haut de la planche de bord aux graphismes plus simples que ce que propose la concurrence. L’ergonomie est bonne et naturelle avec par exemple des commandes de climatisation physiques. La qualité des matériaux est tout à fait correcte pour tout ce qui est visible et en contact avec les mains ou les bras, mais il n’en est de même pour la partie inférieure avec des plastiques bruts.

Des aspects pratiques qui ne changent pas

Il y a toujours autant de place à l'arrière de la Civic.
Le volume de coffre n'est pas le plus grand de la catégorie, mais il est suffisant.
Bien évidemment, les dimensions ne changent pas avec une longueur de 4,56 m et il en est de même des aspects pratiques avec un volume de coffre variant entre 404 et 1 220 litres, ce qui est dans la moyenne haute de la catégorie. Il en est de même de l’habitabilité arrière, qui est excellente, surtout en ce qui concerne l’espace aux jambes. Dommage que le tunnel de transmission soit si imposant.

Page suivante

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,56 m
  • Largeur : 1,80 m
  • Hauteur : 1,40 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 410 l / 1 220 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 1 rapport
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Juin 2022

* A titre d'exemple pour la version XI (2) E:HEV 2.0 I-MMD SPORT.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Photos (23)

Sommaire

Honda Civic 11

