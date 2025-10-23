Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Olivier Pagès

6. La fiche technique de la Honda Civic restylée

 

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Les chiffres clés

Honda Civic 11 XI (2) E:HEV 2.0 I-MMD SPORT
Généralités  
Finition SPORT
Date de commercialisation 22/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,56 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,40 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 410 L
Volume de coffre maxi 1 220 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 461 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 993 cm3
Puissance 141 ch
Couple 186 Nm à 4 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s
Volume du réservoir 40 L
Emissions de CO2 113 g/km (wltp)
Bonus malus max 50
