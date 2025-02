Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Renault 12 S

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Enorme succès en France, la Renault 12 a aussi trouvé des paquets d’acheteurs à l’étranger. Il faut dire qu’elle a été produite dans de nombreux pays, en Roumanie sous la marque Dacia, en Argentine, en Turquie et surtout en Espagne. Là-bas, elle a été produite par Fasa-Renault dès 1969, mais elle avait affaire à forte partie.

En effet, Seat, filiale de Fiat, était considérée comme une marque nationale et sa 124 s'y vendait comme des petits pains. Ce qui s’expliquait aussi en partie par le fait que Seat pouvait adapter la berline italienne aux exigences du marché ibérique. Ainsi, il a pu la rendre un peu plus chic que la version initiale, ce qui a donné la 1430, très appréciée. Devinez quoi ? Fasa-Renault a procédé de façon similaire, car les berlines à trois volumes s’adressaient à une clientèle plus huppée qu’en France ou en Italie. Il leur fallait donc des évolutions plus recherchées que celles disponibles sous nos contrées, et cela a donné en 1971 la Renault 12 S.

On pourrait la voir comme un clone de notre R12 TS, mais en réalité, l’espagnole est sortie un an avant. Par ailleurs, son moteur Cléon-Fonte de 1 289 cm3 est plus puissant : 68 ch, contre 60 ch pour la TS. Ce, grâce à un carburateur et un arbre à cames différents. La S profite aussi d’une suspension retravaillée et d’un habitacle un peu plus chic, même si elle se passe des sièges intégraux de la TS.

A l’extérieur, elle se signale par des projecteurs plus étoffés, plus grands d’une part, et complétés d’autre par des longue-portées. La R12 S a connu un certain succès en Espagne jusqu’en 1976, où elle a, comme la française, été restylée. Mais si la S devient alors TS, elle n’en bénéficie pas moins d’un moteur plus gros, un 1 397 cm3 de 70 ch, inconnu sur la R12 gauloise. A Rétromobile, c’est une R12 S de 1972 couleur jaune paille (non proposée sur notre R12) qui est exposée.

Elle se présente dans un état absolument impeccable, qui permet de détailler tout ce qui la différencie de sa cousine française : butoirs de pare-choc, baguettes latérales, répétiteurs de clignotants sur les ailes… Le vendeur annonce que le moteur a été entièrement refait, tout comme les soubassements, les trains roulants ainsi que la peinture datant de 2019. Cette auto de première main est donc une pure rareté, même d’un point de vue espagnol, ce qui peut expliquer son prix élevé de 12 900 €. A noter qu’elle dispose d’une carte grise collection française.

Check-list

- Corrosion

- Circuit de refroidissement

- Etat des garnitures internes

Les +

- Mécanique fiable

- Performances supérieures à celle de la R12 TS

- Habitacle plus chic que celui de la R12 TS

Les –

- Comportement sain mais pas sportif

- Essieu arrière rigide (c’est une R12…)

- Eléments spécifiques à chercher en Espagne