BMW Série 1 : laquelle choisir ?

Avec sa BMW Série 1, la marque munichoise bouscule le calendrier. Alors que la précédente génération (F40) date de 2019 et que l’on comptait sur un restylage, c’est une nouvelle et quatrième génération qui prend la place. Celle-ci se nomme « F 70 » et se dote de la même plateforme que la précédente, mais voit son style évoluer à l’extérieur comme à l’intérieur, tandis que dans le même temps BMW a revu à la baisse son offre de motorisations.

Ainsi les blocs diesels 116d et 118d disparaissent tandis que BMW conserve le 120d en deux roues motrices alors qu’avant il était associé à une transmission intégrale xDrive. On note également la disparition du petit « i » des motorisations essence, le « i » étant désormais réservé aux voitures électriques. Pour les motorisations essence, il n’y a plus de 118i et de 128ti, on s’en console avec les BMW 116, 120 et 123 xDrive aussi avec la version la plus sportive M135 xDrive. Il convient de noter pour ce qui se trouve dans le compartiment moteur de la nouvelle BMW Série 1 que toutes les motorisations (sauf les 116 et M135 xDrive) sont associées à un système mild-hybrid 48 volts et que pour toutes ses BMW Série 1, la boîte de vitesses est une boîte auto à double embrayage à sept rapports. Enfin les cotes extérieures de cette auto évoluent peu puisqu’il y a juste quatre centimètres de plus en longueur (4,36 m) et que la hauteur progresse de deux centimètres (1,46 m).

Une BMW Série 1 restylée

Mais revenons au style de BMW Série 1 « F70 » qui bénéficie d’une nouvelle signature lumineuse à l’avant tandis que les feux arrière héritent d’un décroché. Le capot a été abaissé tandis que la calandre est désormais moins imposante en étant moins haute, mais un peu plus large et adopte des barrettes verticales et en diagonale, celles-ci sont fortement inspirées de celles du concept-car « Neue Klasse ». Les boucliers ont été également redessinés et BMW a camouflé les sorties d’échappement de son auto sous le bouclier sauf pour la version M135 xDrive (ou si l’on choisit en option le Pack M Sport Pro avec la finition M Sport). Sans bouleverser totalement le style de cette auto, on voit tout de suite la différence entre la génération F20 et ce nouvel opus.

Les écrans font la guerre aux boutons

C’est dans l’habitacle que se situent les plus grosses différences entre cette génération et celle qui l’a précédée. Nous ne parlons pas ici de l’habitabilité qui est correcte sans plus ni du volume de coffre qui se situe à 300 litres pour la plupart des versions sauf pour les BMW 116 et M135 xDrive qui affichent 380 litres. Non, il s’agit de l’apparition d’une double dalle numérique de belle dimension (10,3 pouces de diagonale pour l’instrumentation et 10,7 pouces pour le multimédia). Avec la disparition des compteurs traditionnels, on note également la disparition de nombreuses commandes physiques qui sont désormais regroupées dans les menus de l’écran d’infodivertissement.

Clim auto monozone pour une berline premium !

Cet écran multimédia est d’un fonctionnement fluide et rapide, mais il oblige le conducteur à quitter la route des yeux pour naviguer dans les nombreux menus pour régler la climatisation. Celle-ci est automatique, mais monozone, pour une bizone, il faut obligatoirement passer par une option à 560 €. Malgré cette lacune, la BMW Série 1 est très bien équipée en entrée de gamme et peut devenir très high-tech avec de la conduite semi-autonome, le stationnement gérer par smartphone, etc. Le tableau de bord est très dépouillé avec des aérateurs affichant un style très moderne qui ne fait pas l’unanimité chez les « béhémistes ». Dommage que tout cela s’accompagne d’une baisse de qualité pour certains matériaux dans la partie basse du tableau de bord et de la console, tandis que pour les parties hautes on a droit à des matières plus valorisantes qui cadrent mieux avec la définition premium du modèle.

Toujours un bel agrément de conduite

Là où s’apprécie le mieux la BMW Série 1, c’est sur la route. Et ce nouveau modèle ne fait pas exception à la règle. Cette auto reste une traction puisqu’elle utilise la même plateforme UKL que la précédente génération. Et cette puissance disponible sur les roues avant l’est aussi pour les versions xDrive, puisque la transmission xDrive privilégiant l’apport de la puissance aux roues avant, sauf s’il y a une perte de motricité à l’avant, auquel cas les roues arrière entrent en jeu. Afin d’améliorer le comportement de cette nouvelle génération, BMW a revu le train avant, la direction est également plus réactive et les trains roulants sont plus rigides. Au volant, la direction qui affiche une bonne consistance entraîne un train avant précis et agile. Le compromis sportivité/confort est excellent malgré la fermeté des suspensions. Quant à la boîte auto à sept rapports, elle se montre réactive et bien étagée.

Dans une catégorie des berlines compactes haut de gamme, la BMW Série 1 a fort à faire face à ses rivales de toujours que sont les Audi A3 et Mercedes Classe A. Elle se positionne entre ses deux rivales allemandes en ce qui concerne son tarif. Un tarif qui reste élevé face à une berline compacte de marque généraliste comme peut être la Volkswagen Golf. Mais pour 35 650 € en entrée de gamme on a droit à une voiture performante, très bien équipée dont l’agrément de conduite est élevé.