BMW Série 1 : laquelle choisir ?

Pour la nouvelle BMW Série 1 (F70) en ce qui concerne la motorisation que nous vous conseillons, cela dépendra de votre statut. Si vous êtes un gros rouleur, la motorisation diesel (120 d) de 163 ch peut être le bon choix. Si vous êtes rouleurs occasionnels, ou si vous avez peur un jour, de ne plus pouvoir rouler en ville (à cause des ZFE) la motorisation essence (120) de 170 ch est très bien adaptée à tous vos déplacements. En ce qui concerne la finition, c’est la finition M Sport que l’on met à l’honneur. Elle bénéficie d’une suspension active de série, mais aussi des jantes de 18 pouces et de palettes au volant pour commander le passage des vitesses de la boîte double embrayage à sept rapports.

Voici les versions de la nouvelle BMW Série 1 que nous vous conseillons.

En essence

BMW Série 1 (120 mild-hybrid 48V) 1.5 de 170 ch BVA7 finition M Sport à 43 100 €

En Diesel

BMW Série 1 (120d mild-hybrid 48V) 2.0 de 163 ch BVA7 finition M Sport à 45 700 €

Afin de tout connaître de la BMW Série 1 de quatrième génération, voici un tableau de gamme qui vous permet de voir l’ensemble des couples motorisation/finition. Rappelez-vous qu’il est impératif de négocier lors de l’achat d’une voiture neuve, avec la BMW Série 1 vous pouvez espérer, si vous êtes un bon négociateur de 3 à 8 % en fonction du modèle choisi. Vous pouvez aussi demander à bénéficier d’option gratuite ou d’un tarif réduit sur un contrat d’entretien par exemple.

BMW Série 1

Motorisations / Finitions Série 1 M Sport Design M Sport M Performance BMW 116 1.5 122 ch BVA7* 36 650 € 36 950 € 39 100 € - BMW 120 1.5 170 ch BVA7** 39 650 € 40 950 € 43 100 € - BMW 123 xDrive 2.0 218 ch BVA7*** 45 650 € 46 950 € 49 100 € - BMW M135 xDrive 2.0 300 ch BVA7**** - - - 57 950 € BMW 120d 2.0 163 ch BVA7***** 42 250 € 43 550 € 45 700 € -

Malus écologique 2024 : * de 540 à 1 276 €, ** de 125 à 310 €, *** de 450 à 1 386 €, **** de 11 803 à 32 935 €, ***** de 0 à 125 €

Malus écologique 2025 (prévu à partir du 1er mars) : * de 983 à 1 901 €, ** de 230 à 540 €, *** de 898 à 2 049 €, **** de 18 858 à 45 990 €, ***** de 0 à 230 €