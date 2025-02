BMW Série 1 : laquelle choisir ?

Finition Série 1

La dotation de la finition d’entrée de gamme de la BMW Série 1 (F70) se révèle très correcte. Elle ne met, en revanche, pas forcément en valeur la BMW Série 1, car la couleur de base est la noire et il faudra mettre 890 € de plus pour obtenir une couleur plus haut de gamme en accédant aux teintes métallisées. Malgré cela, la finition Série 1 est bien équipée avec la double dalle numérique (BMW Curved Display) avec systèmes Apple Carplay et Android Auto, une banquette fractionnable en deux parties (60/40), de nombreux systèmes garantissant la sécurité du conducteur et de ses passagers (Active Guard et Driving Assistant entre autres) et il y a même le Parking Assistant qui permet d’effectuer de multiples manœuvres de parking automatisées.

Principaux équipements de série

DESIGN EXTÉRIEUR

Calandre avec encadrement en chrome

Éclairage de bienvenue autour du véhicule

Poignées de porte, baguettes de pare-chocs et de toit couleur carrosserie

Jantes en alliage léger 17 pouces

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappels de clignotants intégrés

DESIGN INTÉRIEUR

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement et prise 12 volts

Banquette arrière rabattable 60/40

BMW Curved Display

Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau droit

Inserts décoratifs Dark Silver

Sellerie tissu Anthracite

Sièges avant chauffants et réglables en hauteur

Tapis de sol anthracite

Volant gainé similicuir avec touches multifonctions réglable en hauteur et profondeur

FONCTIONNALITÉS

Active Guard : Avertissement de sortie de voie + Avertissement de collision frontale avec intervention sur les freins + Avertissement de virage à gauche (véhicule) avec fonction de freinage + Indicateur de limitation de vitesse + Assistant d’évitement

Alarme antivol

BMW « My Modes » (Personal/ Efficient/Sport)

Capteurs d’impact et détecteur d’accident (crash sensor) : Activation de l’airbag, des feux de détresse, de l’éclairage intérieur + Déverrouillage des portes et légère ouverture des vitres

Climatisation automatique

Contrôle de stabilité dynamique (DSC) avec dotation élargie : Assistant de démarrage en côte + Assistant dynamique de motricité (DTC)

Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Driving Assistant : Avertisseur d’angle mort (>20 km/h avec voyant d’alerte et intervention sur la direction) + Avertisseur de risque de collision arrière (déclenchement automatique des warnings avec fréquence doublée) + Avertisseur de sortie (détecte les objets approchant (véhicule, cycliste) + Avertisseur de trafic transversal arrière

Fonction Start&Stop avec système prédictif via la navigation

Kit mobilité/anticrevaison BMW

Parking Assistant avec Manœuvres de stationnement automatique + Freinage automatique en marche arrière en cas d’obstacle lors d’une manœuvre de stationnement effectuée manuellement par le conducteur + Assistant de marche arrière/auto-reverse.

Projecteurs Full LED

Projecteurs antibrouillard à LED

Régulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants

Système de détection de somnolence

Système Hi-Fi avec 6 haut-parleurs

Pour BMW xDrive : système 4 roues motrices à gestion intelligente (sur 123 xDrive) + Roues avant toujours motrices, puissance envoyée aussi aux roues arrière si perte de motricité à l'avant + Distribution variable de la puissance et du couple entre les roues AV et AR ajustée en temps réel

CONNECTIVITÉ

Apple CarPlay/Android Auto

BMW Live Cockpit Navigation Plus

BMW Intelligent Personal Assistant

Connectivité Bluetooth

Personal e-SIM

2 ports USB Type C dans la console centrale + 2 à l’arrière

Services Après-Vente connectés BMW Téléservices

Finition M Sport Design

La finition M Sport Design de la BMW Série 1 pour 1 300 € de plus ajoute des éléments extérieurs plus valorisants qui donnent un bel aspect à cette berline compacte. Cela commence par une teinte blanche de base mieux que la noire de la précédente finition même si là aussi une teinte métallisée (en option) sera encore plus « éclatante ». Ce sont surtout les jantes de 18 pouces, le traitement différent du bouclier et de son entrée d’air principale qui donnent plus de cachet à l’ensemble.

Équipements supplémentaires à la finition de base

Éléments extérieurs M Sport

Jantes en alliage léger 18 pouces bicolores

Sellerie tissu Anthracite

Teinte de carrosserie unie « Alpinweiss »

Finition M Sport

Avec la finition M Sport, on doit ajouter 3 450 € par rapport à la finition de base de la BMW Série 1. Et cela permet de voir l’habitacle recevoir des matériaux plus luxueux comme une sellerie utilisant l’Alcantara, des inserts décoratifs aluminium graphite, un ciel de toit anthracite, des sièges avant sport et des palettes au volant pour commander la boîte auto à double embrayage. De plus on a droit à une suspension adaptative qui rabaisse l’auto de 8 mm, cette suspension est équipée d’amortisseurs à gaz bitube conventionnels dont le réglage varie automatiquement en temps réel, en fonction des conditions de roulage rencontrées.

Équipements supplémentaires à la finition M Sport Design

DESIGN INTÉRIEUR

Ciel de pavillon anthracite

Éléments intérieurs M Sport

Inserts décoratifs « Aluminium Graphite »

Sellerie Alcantara/Veganza « Schwarz » avec surpiqûres contrastantes bleues

Sièges avant Sport

Volant M gainé cuir

FONCTIONNALITÉS

Boîte de vitesses automatique avec palettes au volant à double embrayage à 7 rapports

Suspensions Adaptive M

M Performance (M135 xDrive)

Avec cette finition M Performance qui équipe exclusivement la plus sportive des BMW Série 1, la M135 xDrive, on a droit à tous les perfectionnements de la technique, même s’il faut passer par la case option pour avoir une climatisation auto bizone… Il faut bien dire que la M135 xDrive est superbe avec son spoiler arrière, son diffuseur et ses quatre sorties d’échappement. On a même droit au système Hi-Fi Harman et ses 12 haut-parleurs et des palettes derrière le volant pour passer les vitesses. Mais à quel prix ? 57 950 € pour être précis !

Équipements spécifiques de la BMW M135 xDrive en plus de la finition de base

DESIGN EXTÉRIEUR

Diffuseur arrière en « Dark Shadow » avec 4 sorties d’échappement rondes de 100 mm (2 de chaque côté)

Jantes en alliage léger 18 pouces bicolores à branches multiples en Y

Spoiler Arrière M

DESIGN INTÉRIEUR

Ciel de pavillon M anthracite

Inserts décoratifs M Aluminium mat « Hexacube » illuminés

Sellerie M Alcantara/Veganza Noir, avec surpiqûres bleues

Sièges avant Sport

Volant M gainé cuir à 3 branches

FONCTIONNALITÉS

Boîte de vitesses automatique à double embrayage robotisée 7 rapports avec palettes au volant

BMW xDrive : Système 4 roues motrices à gestion intelligente + Roues avant toujours motrices, puissance envoyée aussi aux roues arrière si perte de motricité à l’avant + Distribution variable de la puissance et du couple entre les roues Avant et Arrière ajustée en temps réel

Écrous de roue antivol

Suspensions Adaptive M

Système Hi-Fi Harman/12 haut-parleurs

Vitrage calorifuge (vitres surteintées)