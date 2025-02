BMW Série 1 : laquelle choisir ?

MOTORISATIONS ESSENCE

BMW 116

Pour la motorisation d’entrée de gamme de la BMW Série 1, la marque allemande fait confiance à un bloc trois cylindres de 122 ch. Très bien insonorisée, la Bmw Série 1 met le moteur en sourdine à vitesse stabilisée. À la différence de la motorisation supérieure (BMW 120) de 170 ch, ce moteur ne bénéficie pas d’un système d’hybridation 48 volts et cela se voit au niveau de la consommation avec 7,1 litres de moyenne aux 100 kilomètres sur un parcours mixte, mais aussi en ce qui concerne le malus (malus 2024 : de 540 à 1 276 € en fonction de la finition). Malgré son peu de puissance, ce moteur répond bien et assure de bonnes relances tandis que la boîte auto réactive lui facilite la tâche, mais tout cela se fait en douceur sans ce supplément d’âme qu’ont souvent les productions de la marque munichoise. Comme lot de consolation, on peut compter sur une capacité de coffre légèrement plus importante : 380 litres au lieu des 300 litres pour la version à motorisation de 170 ch.

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 499 cm3

Puissance : 122 ch à 3 900 tr/mn

Couple : 230 Nm

Boîte de vitesses : BVA7

Traction avant

Vitesse maxi : 210 km/h

0 à 100 km/h : 9,8 secondes

Consommation mixte : 5,9 – 6,3 l/100 km

Rejets de CO2 : 133 - 145 g/km

BMW 120

Avec le bloc trois cylindres 1.5 de 170 ch, la BMW Série 1 dispose d’un bloc essence performant. Il est de plus équipé d’une petite hybridation 48V qui permet de faire de substantielles économies de carburant puisque la consommation s’établit pour peu que l’on ne titille pas trop l’accélérateur aux alentours des 6,5 litres aux 100 kilomètres. Si l’on veut accélérer plus fort on dépassera aisément les 7 litres, mais l’on pourra passer facilement de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes. Avec cette motorisation, les relances sont toniques et l’on peut profiter de l’excellente « partie cycle » de la BMW Série 1. Il faudra néanmoins accepter la sonorité perceptible lors des montées en régime (c’est un trois cylindres) et de petites vibrations sans que celles-ci soient trop présentes. Grâce à l’hybridation, le malus sera plus léger avec de 125 à 310 € selon la fiscalité 2024 (attention, à partir du 1er mars 2025 et l’application du malus 2025 cela va presque doubler : de 230 à 540 €).

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo, essence

Système mild hybrid 48 V

Cylindrée : 1 499 cm3

Puissance : 170 ch à 4 700 tr/mn

Couple : 280 Nm

Boîte de vitesses : BVA7

Traction avant

Vitesse maxi : 226 km/h

0 à 100 km/h : 7,8 secondes

Consommation mixte : 5,3 - 5,7 l/100 km

Rejets de CO2 : 121 - 130 g/km

BMW 123 xDrive

Pour l’une de ses versions sportives, la BMW Série 1 accueille sous son capot un bloc quatre cylindres de 2 litres de cylindrée développant une puissance de 218 ch. Avec lui, la BMW Série 1 se fait plus joueuse même si ce moteur souple permet une conduite très agréable en ville. Ce moteur associé à une hybridation 48 volts, voit sa consommation de carburant se montrer raisonnable avec 6 litres de moyenne aux 100 kilomètres sur parcours mixte. On apprécie les bonnes accélérations (0 à 100 km/h : 6,3 secondes) qui facilitent les dépassements, il faut juste faire attention aux radars, le plaisir que procure ce moteur n’incitant pas à rouler « pépère ». Reste un malus important pour ce modèle puisque celui-ci se situe entre 450 et 1 386 € en fonction de la finition. Attention au malus 2025 qui va être mis en place le 1er mars, il sera plus élevé : de 898 à 2 049 €.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, essence

Système mild hybrid 48 V

Cylindrée : 1 998 cm3

Puissance : 218 ch à 5 000 tr/mn

Couple : 360 Nm

Boîte de vitesses : BVA7

Transmission intégrale

Vitesse maxi : 246 km/h

0 à 100 km/h : 6,3 secondes

Consommation mixte : 5,9 - 6,3 l/100 km

Rejets de CO2 : 134 - 144 g/km

BMW M135 xDrive

Avec la BMW M125 xDrive et la finition M Performance, BMW ne cache plus les sorties d’échappement de sa BMW Série 1 et celles-ci s’exhibent fièrement à l’arrière de la BMW M135 xDrive. Équipée d’un bloc 2 litres de 300 ch, cette BMW Série 1 fait preuve de sportivité et se montre très efficace sur la route. Cette efficacité est obtenue grâce à la bonne rigidité du châssis, l’excellence des trains roulants et la présence d’un différentiel autobloquant sur le train avant. La direction et le freinage sont consistants et mettent le conducteur en confiance. Malgré tout il y a quelques défauts, un malus impressionnant : malus 2024 : de 11 803 à 32 935 € (Malus 2025 : de 18 858 à 45 990 €). Mais il y a aussi une sonorité banale qui nous fait regretter les six cylindres en ligne et une transmission intégrale qui privilégie les roues avant et ne permet pas d’avoir le comportement joueur des anciennes BMW Série 1 qui étaient des propulsions.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, bi-turbo, essence

Cylindrée : 1 998 cm3

Puissance : 300 ch à 5 750 tr/mn

Couple : 400 Nm

Boîte de vitesses : BVA7

Transmission intégrale

Vitesse maxi : 250 km/h (Limitée électroniquement)

0 à 100 km/h : 4,9 secondes

Consommation mixte : 7,6 – 9,2 l/100 km

Rejets de CO2 : 173 - 185 g/km

MOTORISATION DIESEL

BMW 120d

De gros nuages noirs planent sur le moteur diesel qui est attaqué par les municipalités voulant le bouter hors des ZFE (Zone à Faibles Émissions). Malgré les progrès des moteurs essence, le moteur diesel à comme gros avantages de consommer moins. La motorisation diesel de la BMW Série 1 120 d, est constituée d’un bloc 2.0 de 163 ch et 400 Nm de couple qui est associé à un système mild-hybrid 48 volts. Pas de bruit parasite ou de gros « clac clac » au démarrage, l’insonorisation est soignée et ce moteur n’a rien d’un diesel agricole. Comme bon nombre de diesels, le moteur 120d est sobre et la consommation s’établit à 4,6 litres en périurbain et 5,5 litres sur un trajet mixte avec beaucoup de passages de cols. Pas de conduite sportive avec une telle motorisation, mais de bonnes reprises et un agrément de conduite qui séduira les gros rouleurs. Ceux-ci devront néanmoins mettre 42 250 € sur la table pour disposer de cette auto dans la finition d’entrée de gamme, ce qui fait 2 600 € de plus que la BMW 120 équipée d’un bloc essence de 170 ch qui consomme un peu plus de carburant.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, diesel

Système mild hybrid 48 V

Cylindrée : 1 995 cm3

Puissance : 163 ch à 3 750 tr/mn

Couple : 400 Nm

Boîte de vitesses : BVA7

Traction avant

Vitesse maxi : 222 km/h

0 à 100 km/h : 7,9 secondes

Consommation mixte : 4,3 – 4,6 l/100 km

Rejets de CO2 : 112 - 121 g/km