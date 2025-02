BMW 116 : la moins chère des BMW est-elle à la hauteur de son image de marque?

En bref 4ème génération de la compacte BMW

Gamme à partir de 34 950 €

Moteur 3 cylindres 122 ch, BVA7

Quoi de neuf chez BMW ? La Série 1, qui est la deuxième vente de la marque en France et dont le renouvellement revêt une importance certaine: en 2024, plus de 10 000 exemplaires en ont été écoulés de ce côté-ci du Rhin. Répondant au nom de code F70, la nouvelle mouture de la berline compacte allemande reprend les recettes qui ont fait le succès de ses devancières depuis le lancement de cette gamme en 2004.

La carrosserie au style suggestif se voit dynamisée par une ceinture de caisse plongeante et un porte-à-faux arrière court, ce qui confère un fumet sportif à l’ensemble. C’est particulièrement marqué sur notre version d’essai, bardée de près de 10 000 € d’options (!) parmi lesquelles une finition M Sport design facturée 1 300 € comprenant notamment des roues d’un diamètre de 18 pouces (contre 17 au modèle de série). S’ajoute à cela un Pack Innovation à 3 600 € dont la présence se traduit à l’extérieur par des phares Advanced full led qui ajoutent du cachet. Incontestablement, la 116 ainsi gréée en jette…et c’est bien la moindre des choses pour une voiture alors facturée 44 260 €.

Performances légères

Vous êtes encore là ? Poursuivons l’exploration en nous intéressant au pédigrée technique de la bête, dont le capot abrite un bloc tricylindre 1.5, lequel transmet ses 122 ch aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte automatique double embrayage à 7 rapports, équipement fourni d’office sur toutes les versions. Côté performances, rien de bien affriolant sur le papier, avec un 0 à 100 km/h abattu en 9,8 secondes. A deux dixièmes près, cette 116 franchissait même la barre quasi-infâmante - pour un bloc essence BMW, s’entend - des 10 secondes. L’honneur est sauf, mais de peu.

Vous l’aurez compris, il n’est pas ici question de recherche de performance. Si vous visez quelque sensation de conduite, nous vous conseillons de vous tourner vers la 120, facturée 4 000 € de plus à équipement égal, et qui demande exactement deux secondes de moins pour atteindre les 100 km/h. Le surcoût se voit en partie amorti par un malus moindre sur la 120 (125 € contre 540 €), ceci en raison de la présence d’une hybridation légère 48V dont la 116 est hélas dépourvue. La différence se fera aussi à la pompe, avec une consommation moyenne logiquement inférieure sur le "gros" moteur (en réalité le même bloc 1.5 sur les deux modèles), notamment en agglomération.

Nonobstant des performances dont la légèreté est inversement proportionnelle à la lourdeur du tarif, cette 116 se révèle une agréable compagne au quotidien. Le moteur s’avère parfaitement insonorisé à vitesse stabilisée, au point que l’on croirait parfois avoir affaire à une voiture électrique.

Sur route, le moteur turbocompressé assure des relances suffisantes pour doubler en sécurité et fait preuve d’un appétit modéré. La boîte auto s’acquitte de sa tâche avec une parfaite réactivité, et participe d’un caractère d’usage rond et parfaitement docile. Au terme de notre essai, réalisé sur un parcours mixte mêlant autoroute, réseau secondaire et agglomération, l’ordinateur de bord affichait d’ailleurs une satisfaisante moyenne de 7,1 l/100. Une valeur honorable, quoique supérieure de 1,1 litre à celle constatée par Alexandre Bataille dans son récent essai de la version 123 à transmission intégrale, autrement puissante (218 ch) mais dotée elle d’une hybridation 48V. Même si nos parcours respectifs n’étaient pas normés, cela illustre bien les avantages de l’électrification, même quand celle-ci n'est que partielle.

L’agrément d’usage est bon, avec une tenue de cap sereine et un amortissement que l’on qualifiera de "fermement confortable". La consistance de direction est assez proche de la perfection, conformément aux bonnes traditions de la maison BMW, et sauf à alourdir le pied droit exagérément, le volant reste exempt de toute remontée parasite (et c’est heureux, compte tenu des 230 Nm de couple). Pour autant, et vous l’aurez sans doute compris entre les lignes, pas la moindre émotion de conduite ne doit être attendue de cette 116 : elle vous amènera d’un point à un autre avec élégance, sous la très (voire trop) étroite surveillance d’équipements de sécurité dernier cri et dans un habitacle à la finition exemplaire, mais sans ce "petit truc en plus" que l’on est en droit d’espérer des productions munichoises.