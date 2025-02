BMW 116 : la moins chère des BMW est-elle à la hauteur de son image de marque?

L’équipement et le point techno

La BMW 116 n’est pas bradée dans sa définition de base, on l’a vu, et souffle le chaud et le froid en matière d’équipement. La jolie double dalle numérique est fournie d’office (avec système Apple CarPlay / Android Auto), de même que le système Active Guard (avertissement de sortie de voie, avertissement de collision frontale avec intervention sur les freins, assistant d’évitement…), le Driving Assistant (avertisseur d’angle mort, avertisseur de risque de collision arrière, avertisseur de trafic transversal arrière, ou bien encore détecteur de véhicule approchant quand on ouvre les portières) et le Parking Assistant (stationnement automatique et auto-reverse (mémorisation des 50 derniers mètres parcourus en marche avant, permettant de reproduire le chemin en marche arrière).

Par contre, la couleur de base est le noir et il faut remettre 890 € au pot pour accéder aux teintes métallisées. On ajoutera au passage 210 € pour disposer de la banquette arrière rabattable en 3 parties. La bien pratique dalle de recharge par induction pour smartphone fait partie soit du Pack premium facturé 1850 € (accès confort, feux de route Advanced full led, feux de route automatiques, etc.), soit du Pack innovation à 3600 € (affichage tête haute couleur, système de navigation avancé, parking assistant plus, feux de route et rétroviseur antiéblouissement, etc.). Bref, on peut équiper cette Série 1 presque aussi bien qu’une Série 5, mais à condition d’y mettre le prix…pour aboutir à une berline compacte de 122 ch affichée à plus de 45 000 € une fois bien optionnée, ce qu’il est permis de juger déraisonnable. Ceci posé, la BMW n'est pas si onéreuse quand on la compare à sa concurrence directe.