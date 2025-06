Geotab et Vitality lancent une solution pour récompenser les bons conducteurs et améliorer la sécurité des flottes

95 % des accidents de la route sont liés au facteur humain. Le coût annuel de cette accidentologie est estimé à 280 milliards d’euros en Europe.

Afin d’améliorer la sécurité routière, Geotab, spécialiste canadien de la télématique, et Vitality, expert en études comportementales lancent Geotab Vitality, une solution destinée à améliorer la sécurité routière grâce à une approche positive qui récompense les bons comportements de conduite.

Un coaching basé sur des données prédictives

En s’appuyant sur les données et les sciences comportementales, Geotab et Vitality créent une nouvelle solution visant à encourager et récompenser les bonnes pratiques de conduite en Europe. Une solution basée sur le coaching pour inciter les conducteurs à améliorer leurs comportements grâce à des récompenses.

Après une première phase de test en Amérique du Nord début 2025, Geotab Vitality se déploie désormais dans toute l’Europe. Le principe repose sur une alliance entre données de conduite et coaching comportemental. L’objectif est de réduire les accidents, alléger les coûts pour les flottes et valoriser les conducteurs responsables.

Concrètement, le programme s’appuie sur les données télématiques issues du réseau de plus de 4,7 millions de véhicules connectés de Geotab. Grâce à un modèle de risque de collision prédictif, chaque conducteur se voit attribuer un score personnalisé selon ses habitudes de conduite, le type de véhicule et les conditions de circulation. Ce score permet ensuite d’identifier les axes d’amélioration et de proposer un accompagnement ciblé, sous forme de coaching.

Récompenser et non plus sanctionner

La grande nouveauté réside dans l’approche positive à l’égard du conducteur. Plutôt que de pénaliser les comportements à risque, Geotab Vitality valorise les efforts des conducteurs via un système de points. Ceux-ci sont ensuite échangeables contre des produits récompenses intégrés à l’application MyGeotab. Cette approche s’inscrit dans la volonté de créer une culture de reconnaissance au sein des entreprises et renforcer l'engagement des conducteurs.

« Les conducteurs font face à des pressions croissantes. Geotab Vitality leur apporte des outils concrets pour progresser tout en étant valorisés », explique Edward Kulperger, vice-président Europe chez Geotab. Il insiste aussi sur le potentiel de cette solution pour transformer en profondeur les pratiques du secteur, en misant sur des stratégies positives et basées sur les données.

D'après les premiers retours, les flottes pilotes ayant adopté le programme constatent déjà une amélioration de leur sécurité routière. Pour aller plus loin, Geotab prévoit d’intégrer Geotab Vitality à ses autres plateformes comme Geotab Drive ou le Safety Center, pour offrir une solution de sécurité complète et connectée Et changer durablement les comportements des automobilistes sur la route. Lors de leurs déplacements professionnels, mais également personnels.