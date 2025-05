Recrudescence de la mortalité routière dans l'Hexagone en avril

Fin de l'embellie. Après cinq mois de baisse consécutifs, la mortalité routière connaît en avril une recrudescence de 4 % dans l’Hexagone. Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 247 personnes sont décédées le mois dernier sur les routes de France métropolitaine, dont 125 automobilistes (+18 %), 34 piétons (+6 %), 21 cyclistes (+16 %) et 2 EDPm (+50 %).

Ces quatre catégories d’usagers enregistrent une nette hausse du nombre de victimes par rapport à la même période 2024. A contrario le bilan s’améliore pour usagers des deux-roues motorisés (52 tués -7 %).

Hausse des accidents corporels

Par catégorie d’âge, la mortalité baisse chez les moins de 18 ans (-55 %) mais augmente chez 18-24 ans (+11 %) et les plus de 65 ans (+33 %). Concernant le réseau routier, la sécurité routière enregistre une légère baisse des décès hors agglomération (-5 %), mais une nette hausse en agglomération (+14 %) et sur autoroute (+10,5 %).

Dans l'Hexagone, 4 496 accidents corporels (+5 %) ont été enregistrés en avril 2025 ayant causé de graves blessures à 1 323 personnes (+1 % vs avril 2024). En Outre-mer, malgré une baisse du nombre d’accidents corporels de 15 %, le nombre des tués sur les routes a augmenté de 7 %.

Attention à l'inattention

Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière appelle à la vigilance et " tire la sonnette sur l’utilisation du téléphone au volant. (…) L’attention que demande la conduite ne doit pas être perturbée par de multiples notifications, des réunions téléphoniques ou parfois même la lecture de mails ou SMS. Près d’un tiers des accidents mortels lors des trajets de mission sont liés à l’inattention, bien souvent en lien avec l’usage du téléphone."