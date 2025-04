Baisse de la mortalité routière pour le cinquième mois consécutif

Début de printemps ensoleillé sur les routes de l’Hexagone, et nuageux en outre-mer. En mars, la France métropolitaine enregistre son cinquième mois consécutif de baisse de la mortalité routière. Une tendance inverse en outre-mer où depuis novembre 2024, la situation se dégrade, selon le baromètre du mois de mars de L’Observatoire Interministériel à la sécurité routière ONISR).

Avec 231 décès routiers, contre 257 en 2024, l’Hexagone connaît une baisse de 10 % de la mortalité routière en mars. Sans parvenir à maintenir les bons chiffres de février (195 décès routiers).

Bilan positif depuis janvier et sur les douze derniers mois

Un bilan positif, sur l’ensemble des réseaux routiers (agglomération, hors agglomération et autoroutes) mais contrasté en fonction du type d’usagers. Automobilistes, deux-roues motorisés et cyclistes enregistrent une tendance favorable, contrairement piétons et aux personnes âgées de 65 ans et plus.

Sur l’ensemble du premier trimestre le nombre de tués a baissé de 14 % (629 décès). Une embellie également visible sur les 12 derniers mois (- 5 % de la mortalité routière) avec une baisse de la mortalité routière dans l’Hexagone pour toutes les catégories d’usagers de la route à l’exception des EDPm (+ 4 %).

L’outre-mer dans le dur

La situation est plus préoccupante en outre-mer. Dans les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion), le nombre de décès a augmenté le mois dernier de 33 % par rapport à mars 2024 et de 20 % depuis le 1er janvier. Sur l’ensemble des 12 derniers mois la mortalité routière connaît une hausse de 39 %.

A contrario les collectivités d’outre-mer (Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) et la Nouvelle-Calédonie affichent une nette régression des décès routiers sur le mois de mars (-6 %) mais aussi depuis le 1er janvier (-1 %) et les 12 derniers mois (-12 %).

Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière appelle à poursuivre et amplifier « cette dynamique encourageante en nous montrant attentifs et bienveillants envers les autres sur la route. »