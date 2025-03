sécurité routière : un nouveau site dédié au risque routier professionnel

Les accidents routiers lors de trajets professionnels font chaque année, 56 000 victimes. Une situation « insuffisamment prise en compte par les entreprises » déplore Pierre Ramain, Directeur Général du Travail. D'où l'idée de créer un nouvel outil de sécurité routière dédié aux professionnels de la route via un site internet dédié1. L’objectif est clair : limiter la dispersion de l’information et devenir la référence en matière de santé et de sécurité routière dans le secteur. Avec comme finalité « d’apporter des clés, mais aussi des outils » aux acteurs de la route pour les sensibiliser aux risques routiers et encourager leurs salariés à « adopter une conduite plus sûre ».

Une deuxième phase de développement du site permettra la remontée de « cahier des charges techniques pour prendre en compte les besoins quotidiens des professionnels », avec a terme l’objectif que la plateforme devienne un « outil transverse pour l’organisation du travail et l’utilisation de la route » souligne Émilie Boulin, responsable prévention, santé et sécurité au travail à l’AFT Transports et Logistiques.

L'inattention principale cause des décès routiers professionnels

En 2023 les accidents de la route liés au travail ont coûté la vie à 440 personnes en France, dont deux tiers lors de trajets domicile travail. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la majorité des accidents n’ont pas lieu le soir en sortant du travail, mais « le matin en s’y rendant » précise Florence Guillaume, Déléguée interministérielle à la sécurité routière. Et de pointer « la vitesse » (la peur d’arriver en retard) comme cause principale de ces accidents. Sans surprise, la vitesse arrive en tête des principales causes dans ces accidents. En revanche lors des trajets en mission, « L’inattention » apparaît comme la principale cause d’accidents routiers. Elle est même impliquée dans 31 % des décès routiers des chauffeurs poids lourd. Florence Guillaume n’hésite pas à pointer l’usage du smartphone et des écrans, comme principaux distracteurs.

Les smartphones principaux distracteurs

Une étude des assurances MMA sur le risque routier professionnel publiée au printemps 2024, montre la persévérance, ou l’augmentation, de comportements inappropriés au volant. Comme l’utilisation du téléphone, en nette augmentation depuis 10 ans. En 2024, 80 % des actifs (+ 7 % vs 2015) déclarent recevoir des appels téléphoniques et 74 % (+ 14 points) en passer pendant leurs trajets professionnels. 57 % affirment lire des SMS (+4 points) et 48 % en envoyer (+ 6 points) en conduisant.

Avec ce nouveau site les acteurs de la route et de la sécurité routière, entendent également rappeler aux entreprises l'existence du plan national santé au travail et de l'obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Y compris sur la route.

1 enroutepourlaprevention.pro