Des stages de perfectionnement pour les jeunes conducteurs sur le circuit de Trappes

Savoir s'insérer en toute sécurité dans le flot de la circulation, c'est bien. Réagir efficacement en cas de danger, c'est mieux. Or, si la formation du permis moto prévoit des séances de freinage d'urgence et d'évitement, celle du permis auto néglige totalement l'aspect maîtrise du véhicule dans des situations délicates. D'où l'idée, pour l'école Beltoise Evolution de Trappes (78), de créer des stages de conduite préparant les jeunes conducteurs à éviter le pire.

Au menu : une formation d'une demi-journée ponctuée d'exercices pratiques sur circuit tels que le freinage d'urgence à haute vitesse (avec des techniques visant à réduire le temps l'action sur la pédale), l'évitement d'un obstacle débarquant soudainement sur la chaussée (ballon), le maintien des distances de sécurité ou le contrôle d'une dérive sur des véhicules dont les roues arrière sont fixées sur des chariots à roulettes.

Quatre Skoda de moins d'un an sont mises à disposition et accueillent chacune trois élèves et un moniteur formé spécifiquement, soit douze apprentis par demi-journée. Ont accès à cette formation les récents titulaires du permis B bien sûr, mais également les jeunes en conduite accompagnée ou supervisée, à condition qu'ils aient obtenu le Code de la route et l'attestation de fin de formation initiale.

En attendant que le carnet de réservations se remplisse, la structure ne prévoit pour l'instant que deux week-ends de formation : celui du 8/9 juillet et celui du 30 septembre/1er octobre. Mais Anthony Beltoise assure d'ores et déjà pouvoir répondre à une demande plus forte dès l'automne et en 2024. Coût de la formation : 249 €.