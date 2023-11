La vitesse, toujours en tête des infractions…

La Sécurité routière a tout récemment publié son bilan annuel des infractions et du permis à point, et il en ressort, comme on pouvait s’y attendre des résultats parfois encourageants…et souvent affligeants. On y découvre ainsi que :

30 millions d’infractions au code de la route sont relevées par les forces de l’ordre nationales, le système de contrôle automatisé et les polices municipales, soit une moyenne de 82 191 fautes relevées quotidiennement. Ce chiffre traduit une hausse de 1,4% par rapport à 2017. Raisonnable ? Pas si sûr (voir ci-dessous).

Parmi ces infractions, on note en effet que si les contraventions n’augmentent que de 0,5% par rapport à 2017 (soit 29,2 millions), le nombre de délits augmente lui de…47% sur la même période (876 000) !

On relève ainsi 206 190 délits à la non-assurance, (23,5% des cas), 189 397 délits de fuite après un accident (22 %), 147 713 délits de circulation sans permis (16,9%) des cas, 118 980 délits d’alcoolémie (13,6%), 117 351 délits liés à la conduite après usage de stupéfiants (13 %), 32 751 délits pour refus et entraves au contrôle (4 % des cas)…mais seulement 240 délits liés à la vitesse.

Les grands excès d’antan sont donc devenus un non-sujet, ou presque. C’est aussi pour cela qu’on en entend tant parler quand un chauffard est intercepté.

Concernant les défauts de permis et/ou d’assurance, rappelons qu’en cas d’accident, le fautif s’expose à des sanctions financières extrêmement lourdes, avec des sommes parfois importantes à rembourser durant une vie entière !

Reste que sans surprise compte tenu du parc de radars déployé sur les routes du territoire, c’est bien la vitesse qui représente la majorité des infractions relevées (56%). 16,9 millions d’infractions ont été enregistrées l’an dernier.

Notons que dans 75% des cas pour les automobilistes, le système de radars automatiques immortalise des excès de moins de 20 km/h dans des zones ou la limitation est supérieure à 50 km/h. Oui, vous savez, ce 131 km/h retenu alors que vous circulez sur une autoroute déserte de jour par temps sec…

Juste derrière dans le classement des infractions, on trouve le stationnement dangereux (24,8% des cas) et les infractions aux règles administratives (6,8% des cas).

L'alcool décolle

L’alcoolémie a fait l’objet de 7,9 millions de dépistages. Si ce chiffre est en baisse de 12% par rapport à 2019, la proportion de cas positifs est identique, en l’occurrence 3,4%. En d’autres termes, le nombre de conducteurs alcoolisés aurait tendance à grimper.

Et le portable, dans tout ça ? Le nombre de contraventions dressées par les force de l’ordre augmente régulièrement chaque année, pour atteindre 452 000 contraventions l’an dernier, chiffre en hausse de 25% par rapport à 2017. S’ajoutent à cela les 75 000 cas relevés par les polices municipales (+120% vs. 2017).

Notons que c’est à Paris que l’infraction pour conduite avec le téléphone tenu en main revient le plus souvent, avec un ratio de 19 cas pour 1 000 habitants. Juste derrière arrivent Guadeloupe et Martinique (16/1000) et Corse (15/1000 en moyenne).

Enfin, quelques 1 103 869 point se sont évanouis pour usage du téléphone l’an dernier, sur un total de 16 285 534 (+11,3% par rapport à 2021).