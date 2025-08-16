Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Genesis Gv60

Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

SCOOP – Genesis est la marque de luxe de Hyundai qui n’est pas encore présente dans notre pays, mais qui y arrivera sous peu. Parmi les modèles de cette marque, ceux qui vont arborer la dénomination Magma seront les plus sportifs. Le Genesis GV60 Magma est l’un d’entre eux.

Le véhicule sportif Hyundai Genesis GV60 Magma se dévoile un peu sur le Nürburgring.

La marque Genesis sera bientôt en France, c’est Hyundai qui l’a annoncé à la veille du départ des dernières 24 Heures du Mans où Genesis présentait son hypercar qui viendra concourir dans la Sarthe en 2026. En plus de cette participation à la célèbre course d’endurance, Genesis a d’ores et déjà promis de lancer ses premiers modèles en France au cours du premier trimestre 2026.

Ceux-ci seront au nombre de trois, deux grands SUV, un Genesis GV60 et Gensis eGV70 ainsi qu’une berline Genesis eG80 de plus de 5 mètres de long. Tous ces modèles sont électriques et ce sera également le cas du Genesis GV60 Magma que nos chasseurs de scoop ont rencontré une nouvelle fois, mais cette fois-ci au Nürburgring. Rappelons que Magma est la division sportive de Genesis qui veut faire aussi bien qu’AMG pour Mercedes !

Sur le circuit du Nürburgring, Genesis teste à haute vitesse sa GV60 Magma qui arrivera en 2026 sur le marché avec une motorisation de plus de 700 ch. Il y a là de quoi permettre à cette auto de faire des temps honorables sur n’importe quel circuit du monde.
Un passage sur le Nürburgring pour tester la tenue de route

Le prototype photographié sur le Nürburgring, est encore en période de validation, mais il est un peu moins camouflé que les prototypes photographiés précédemment. Il livre ainsi quelques-uns de ses secrets. Ainsi l’on découvre que le style du modèle est très inspiré de celui du concept-car Magma de 2024. On aperçoit également un aileron arrière différent de celui qui équipait les précédents prototypes et l’on voit mieux le système de freinage performant.

Genesis veut faire aussi bien que la division sportive AMG de Mercedes ou le « M » de BMW en proposant avec l’étiquette Magma des autos hautes performances, mais aussi très haut de gamme dans leur présentation. 
Plus de 700 ch pour la Genesis GV60 Magma

Pour sa motorisation électrique, la Genesis GV60 Magma fera confiance à son cousin de chez Hyundai, le crossover Hyundai Ioniq 5 et plus précisément à la version « N » de ce modèle. La Genesis GV60 Magma aura droit à deux électromoteurs (un sur chaque essieu) d’une puissance totale dépassant les 700 ch. La transmission intégrale, les trains roulants spécifiques ainsi que les excroissances aérodynamiques se chargeront de canaliser cette puissance et de maintenir ce bolide électrique sur la route.

Mots clés :

SPONSORISE

Actualité Genesis

