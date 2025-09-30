La nouvelle marque premium de Hyundai pourrait atteindre les 1 000 chevaux pour impressionner les clients

Cette fois ça y est, Genesis débarque en Europe. Comme l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi à l’époque où elle cherchait encore à développer Infiniti ou Cadillac actuellement avec ses nouvelles voitures électriques, le groupe coréen Hyundai veut imposer sa marque premium sur le Vieux continent.

Pour cela, Genesis misera sur une gamme comprenant des véhicules 100 % électriques comme le GV60 (un cousin du Hyundai Ioniq 5 et du Kia EV6) mais aussi de grands véhicules hybrides.

1 000 chevaux pour l’image ?

Outre un engagement au plus haut niveau de l’endurance avec un proto Hypercar qui essaiera de battre Ferrari, Porsche, Toyota et toutes les autres marques dans le championnat du monde et aux 24 Heures du Mans, Genesis mise aussi sur les chiffres ronflants pour poser son image.

A l’occasion d’une récente conférence de presse faite devant les investisseurs, le directeur général de Hyundai Motors José Munoz a affirmé que Genesis préparait un véhicule capable de dépasser les 1 000 chevaux.

Un concurrent du futur Porsche Cayenne électrique ?

Comme le nouveau GV60 Magma reprend simplement le groupe motopropulseur du Hyundai Ioniq 5 développant jusqu’à 650 chevaux, ce modèle de 1 000 chevaux sera sans doute un véhicule plus haut de gamme et exclusif.

Sachant que Porsche prépare un Cayenne électrique de 1 000 chevaux et que le segment des gros SUV électriques de luxe devrait vite devenir incontournable chez les marques premium (Mercedes-AMG travaille aussi sur un modèle de ce genre), on se dit qu’un gros SUV Genesis à la vocation « sportive » cadrerait parfaitement avec cette puissance.

A noter par ailleurs que Genesis prépare des véhicules électriques équipés d’un prolongateur d’autonomie, capable de dépasser les 1 000 kilomètres en voyage. Ça fait beaucoup de projets pour une marque dont le succès n’est pas assuré. Fera-t-elle mieux qu’Infiniti chez nous, qui a dû renoncer à son expansion européenne à la fin de la dernière décennie ?