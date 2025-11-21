Le Hyundai Crater va-t-il oser défier le Jeep Recon ?

Le groupe Hyundai Motors met le paquet au salon de Los Angeles 2025. En plus du concept-car Genesis GT, le géant coréen de l’automobile y présente le Crater. Ce nom très profond désigne un tout-terrain électrique au design assez fort, présentant une face avant au style très différent des récentes nouveautés de la marque.

Les proportions sont spectaculaires avec des ailes très marquées, d’énormes roues à pneus tout-terrain et une grosse rampe de feu sur le toit. L’intérieur est tout aussi spectaculaire avec une planche de bord à l’ergonomie surprenante et des sièges à la structure digne de certains canapés « art déco ». Cet habitacle dégage aussi une impression de robustesse commune aux véhicules tout-terrain à la vocation extrême.

Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir sous le capot ?

Faute d’informations officielles en provenance de Hyundai sur le sujet, il faut essayer d’imaginer la motorisation que peut embarquer ce Crater. On aurait volontiers vu un gros V8 pour le propulser mais puisqu’il se dit « électrique », il s’équiperait plus logiquement de plusieurs moteurs électriques pour former une transmission intégrale.

Compte tenu de la vocation de l’auto, il faudrait de grosses batteries pour lui donner une autonomie suffisante en s’aventurant très loin des sentiers battus.

Et après ?

Comme pour les récents autres concept-cars de Hyundai, difficile de savoir ce que compte récupérer Hyundai de ce concept-car pour ses projets futurs ? On le sait, Jeep lance en ce moment même un tout-terrain 100 % électrique à la vocation assez radicale, le Recon. Existe-t-il un marché important pour de tels modèles ? Rien n’est moins sûr.