Toujours en période de mise au point, le Hyundai Tucson 5 attend 2026 pour se découvrir.

Le Hyundai Tucson est présent sur le marché français et européen depuis 2004 et l’actuelle quatrième génération qui date de 2020 continue à bien se vendre, ainsi en 2024 ce SUV s’est classé à la 25e place du Top-100 des ventes dans notre pays avec 15 858 exemplaires vendus (chiffres CCFA) et depuis le début de l’année ce sont 11 827 exemplaires qui ont trouvé preneur.

Dans ces conditions, Hyundai ne peut se passer de ce SUV compact qui se comporte bien dans une catégorie où la concurrence est toujours très vive. C’est pour cela que ce modèle va être renouvelé et que la cinquième génération est en préparation, elle sera disponible dans l’Hexagone dans le courant de l’année prochaine.

Une offre moteur reconduite ?

L’actuel Hyundai Tucson de quatrième génération est arrivé en 2020 et a été restylé en 2024. Il est disponible actuellement avec deux types de motorisations, toutes deux hybrides. Il s’agit d’une « full-hybrid » de 215 ch (4x2 et 4x4) et d’une hybride rechargeable de 253 ch uniquement disponible en deux roues motrices (traction). Il y a peu de chance que cette offre évolue avec la nouvelle génération si ce n’est au niveau d’une possible baisse de la consommation, mais aussi des rejets de CO2 (d’autant plus que le malus écologique va augmenter en 2026). Quant au poids du véhicule, il ne faut pas s’attendre à une baisse importante, le malus au poids devrait frapper plus durement le Tucson (actuellement certaines versions du modèle full-hybrid y échappent), car au 1er janvier 2026 le seuil de déclenchement passera de 1 600 kg à 1 500 kg.

Un style tout à fait différent !

C’est surtout en ce qui concerne le style que le Hyundai Tucson devrait subir une belle transformation. On s’en est déjà aperçu avec le renouvellement du grand frère du Tucson, le Hyundai Santa Fe lors de son passage de la quatrième à la cinquième génération. Et pour le Hyundai Tucson ce sera la même chose. Et l’on aperçoit sur le prototype du Hyundai Tucson que les bâches laissent apparaître un morceau de carrosserie, au niveau des ailes avant, indiquant que le Tucson va adopter aussi des lignes anguleuses qui vont remplacer les quelques rondeurs de l’actuelle génération. Normalement, le futur Hyundai Tucson devrait devenir, en raison de son style, le véritable petit frère du Hyundai Santa Fe. Enfin, avec cette nouvelle génération, le Hyundai Tucson 5 va bénéficier des derniers progrès de la technique pour les aides à la conduite et également pour les équipements multimédias.