Il tente de remettre en route une Saab 2 temps abandonnée dans la forêt depuis plus d’un demi-siècle

Remettre en route une voiture ancienne n’a rien de très original. Mais lorsqu’il s’agit d’une auto coincée dans une forêt depuis 55 ans, la manœuvre prend une autre dimension. Dans la vidéo qui suit, un passionné donne un nouveau souffle à une Saab 95 de 1961 et son étonnant moteur deux temps.

Le Suédois Hampus Granström est à l’origine du projet. Sa chaîne Youtube riche en sorties de grange remet habituellement sur la route des autos dans un bien meilleur état. Déterminé, le créateur de contenu parvient à redémarrer le break de collection dans l’objectif de lui offrir une nouvelle jeunesse.

La Saab 95 deux temps, une rareté avant la version V4

Pour rappel, la Saab 95 déboule en 1959 avec sous son capot un étonnant moteur trois cylindres 841 cm3 de 38 chevaux pour 81 Nm de couple. Une mécanique qui lui permet d’atteindre 120 km/h jusqu’à 1956. La suite prend la forme d’un bloc V4 1,5l de Ford Taunus portant la puissance du modèle à 65 chevaux pour 115 Nm de couple tout en offrant plus de fiabilité pour la déménageuse nordique.