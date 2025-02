Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Saab 900 Turbo 16 Cabriolet

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

On dit souvent de Saab qu’il s’agissait d’une marque atypique. Elle l’était, jusque dans son histoire. En effet, elle a atteint une notoriété mondiale en ne concevant par elle-même que deux autos, la 92, en 1947 (et encore, elle s’inspirait largement des DKW mécaniquement), qui a eu une descendance riche, et la 99 en 1967. La 9000 ? C’est un développement commun avec le groupe Fiat, alors que les suivantes sont des Opel améliorées voire des Subaru à peine relookées. Le culte voué à cette marque me dépasse un peu, mais bon, je roule en Fiat Uno...

Revenons à la 99. Extrêmement moderne pour son époque, elle maximise son Cx (0.37, c’est excellent en 1967) et sa sécurité passive. Mécaniquement, elle récupère un 4-cylindres en ligne Triumph à arbre à cames en tête, mais les ingénieurs suédois vont largement retravailler cet 1,7 l pour le fiabiliser. Ce qui donnera le moteur B, en 1972, avec une cylindrée portée à 2,0 l. Surtout, ils vont lui greffer un turbo en 1977, et ce bloc suralimenté va se retrouver dans 900, une 99 actualisée et huppée, lors du lancement de celle-ci en 1978.

Pas dépassée du tout et toujours originale, la 900 Turbo est appréciée pour les performances que lui confère son moteur de 145 ch. Puis, à la manière de la Porsche 911, elle ne va cesser d’évoluer. Citons pêle-mêle un relooking et une boîte 5 en 1980, l’adoption d’une culasse à 16 soupapes portant la puissance à 175 ch en 1984, une déclinaison cabriolet en 1986, une calandre redessinée et inclinée dans le sens du vent en 1987 (dite « slant nose »), une cavalerie boostée à 185 ch en 1990 (signalée sous le capot par un boîtier APC rouge et non plus noir). La 900 ne variera plus que dans le détail jusqu'à son retrait en 1993. Près d'un million d'exemplaires ont été produits, le record pour Saab.

A Retromobile, c’est un magnifique cabriolet Turbo 16 de 1989 qui est exposé, disposant donc de 175 ch sous le capot. Il passe allègrement les 200 km/h et franchit les 100 km/h en 9 s environ. Amplement suffisant pour de belles balades au soleil ! Cette 900 arbore une peinture impeccable, des parechocs repeints, une sellerie attractive même si on observe une réparation sur le renfort gauche du dossier conducteur (classique) et un tableau de bord ayant conservé l’aspect du neuf. Vraiment une belle auto ! Ses 209 800 km annoncés peuvent paraître élevés, mais en fait, ils se situent plutôt dans la moyenne basse pour ce modèle très fiable. En conséquence, son prix affiché de 20 500 € se révèle plutôt bien placé, d’autant que des travaux ont été effectués récemment.

Check-list

- Etat des cardans

- Etat de la boîte de vitesses

- Traces de corrosion

Les +

- Fiabilité remarquable

- Bonnes performances

- Charme inimitable

Les –

- Train avant limite

- Léger manque de rigidité

- Couvre-capote fastidieux à installer