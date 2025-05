Une Saab 9-3 Cabrio tractée de manière étrange

Nos confrères du média américain ABC13 Houston publient sur leur page Facebook un clip pour le moins surréaliste. Sur les images, un SUV blanc tracte de manière peu académique avec une chaîne une Saab 9-3 Cabrio de deuxième génération sur une autoroute au Texas.

La séquence montre au départ la découvrable suédoise en glisse de gauche à droite sur la voie de droite. Quelques secondes plus tard, lorsque la personne à la réalisation de la vidéo amateur se trouve plus près, il devient possible de discerner un conducteur au volant de la Saab. D'après les témoins, une femme hilare de la situation se trouvait au volant du véhicule surélevé blanc.

Pas d'accident rapporté

Malgré la dimension spectaculaire des images, aucun accident relatif à ce remorquage dangereux n'a été rapporté. Pour mémoire, la méthode la plus sécure pour tracter une voiture depuis un autre véhicule sur une courte distance consiste à employer une barre homologuée et correctement fixée sur les anneaux. Des précautions totalement négligées dans la vidéo.