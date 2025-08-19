Le 26 août, Peugeot repart à l'assaut de la Volkswagen Golf

La Peugeot 308 figurait à la 44ème place du marché automobile européen en 2024, avec 89 106 unités vendues l’année dernière. Elle restait ainsi loin derrière la Volkswagen Golf (3ème, 216 549 exemplaires vendus), la Skoda Octavia (9ème, 182 801 unités écoulées) ou encore la Toyota Corolla (21ème, 132 647). Après quatre ans de carrière, la compacte française s’est un peu essoufflée sur le Vieux continent et elle n’a jamais réussi à se porter à la hauteur de ses rivales les plus appréciées.

Elle va pouvoir en tout cas compter sur une mouture améliorée, comme vient de l’annoncer Peugeot dans une nouvelle communication officielle donnant rendez-vous au 26 août prochain à 13 heures. Le constructeur dévoile aussi une image d’un conducteur installé dans une voiture en train de négocier un virage au sein d’un intérieur flou, laissant deviner la planche de bord de la 308 (et de la 408).

Pas autant de succès que la précédente 308

La Peugeot 308 de seconde génération s’était imposée comme un franc succès grâce à ses qualités objectives remarquables (châssis léger notamment), même si elle a souffert ensuite comme de nombreux autres modèles de l’ancien groupe PSA du scandale Puretech.

Dans un contexte où les clients favorisent de plus en plus les SUV, la 308 de troisième génération lancée en 2021 n’a pas autant séduit que son prédécesseur. Ce restylage visera donc à la rapprocher des produits leaders de la catégorie, Volkswagen Golf en tête.

Quelles évolutions ?

Rendez-vous donc dans quelques heures pour découvrir le nouveau visage de la compacte française, dont le style devrait s’acérer un peu. Conservera-t-elle ses motorisations diesel en plus de ses moteurs essence et électriques ?