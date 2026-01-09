Premier bain de foule pour le Dacia Hipster la future Kei Cars de Dacia

Trois mètres de long, 4 places et une forme cubique, pas de doute, le Dacia Hispter se démarque. Fort du succès des Citroën Ami et Fiat Topolino en attendant la décision de la Commission Européenne sur une possible autorisation des petites voitures proches des Kei Cars, Dacia dévoile pour la première fois en public son concept.

Avec ses porte-à-faux avant et arrière réduits au minimum, le Hipster joue à fond la carte de la séduction, mais se distingue également par de nombreuses astuces comme par exemple ses feux arrière intégrés à la caisse. Le hayon est divisé en deux parties tandis que la fenêtre est coulissante. Une seule teinte est disponible.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

À bord, quatre vraies places grâce à une banquette aux places avant pour deux personnes, dont la partie passager peut se révéler pour accéder aux places arrière. Quand les sièges arrière sont rabattus, le volume de chargement est intéressant puisqu'il est possible de transporter un frigo grâce à une contenance de 500 litres.

Bien évidemment, on ne parle pas encore de commercialisation, mais l'objectif est clair, proposer un véhicule électrique ultra-accessible. Dacia tablerait sur un prix et un loyer inférieurs à ceux de la Spring qui est disponible à partir de 79/mois.

L'instant Caradisiac : un futur carton

À l'heure actuelle, on ne sait pas si la Commission Européenne donnera son avant, mais une chose est sûre, il y a fort à parier que ce Hipster rencontre un beau succès si on se base sur l'engouement autour des Topolino, d'autant plus que Dacia dispose de 4 places.