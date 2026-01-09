On a été surpris en découvrant le Mazda CX-6e, un SUV électrique au plumage plus intéressant que prévu

Après la berline 6e, Mazda nous refait donc le coup du véhicule électrique conçu intégralement sur la base technique d’un modèle chinois. Le constructeur japonais met ainsi à profit sa joint-venture avec le groupe Changan, lui qui produit avec son partenaire dans l’Empire du Milieu des véhicules électriques spécialement conçus pour la clientèle locale (en plus d’y assembler aussi ses modèles thermiques).

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Alors que la Mazda 6e se décrivait quasiment comme une berline Deepal SL03 recarrossée, le nouveau CX-6e semble plus étroitement lié au Deepal S07 commercialisé en Chine depuis 2023. Tous deux se basent sur la plateforme EPA1 de Changan, mais les communicants de Mazda affirment que les Japonais interviennent depuis le départ dans la conception de cette architecture et qu’ils ne sont pas qu’un simple client. Après la 6e lancée positionnée quasiment en face d’une Volkswagen ID.7 avec ses 4,92 mètres de long, le nouveau SUV électrique de Mazda (présenté au salon de Shanghai 2025 sous le nom « EZ-60 ») mesure 4,85 mètres de long et surclasse nettement les Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, Peugeot E-3008 et autres Skoda Enyaq en taille. Sa version « européenne » visera aussi bien les modèles familiaux des marques généralistes que ceux des constructeurs premium.

Un design plus flatteur que prévu ?

J’avoue avoir été surpris en découvrant ce nouveau CX-6e sous la lumière artificielle d’un studio allemand. Dans le détail, il paraît plus « statutaire » et luxueux que la berline 6e avec un design extérieur cohérent et assez finement proportionné malgré son épaisse silhouette. Le joli coloris de cet exemplaire en finition haute « Takumi Plus » aide, avec ses jantes de 21 pouces (contre 19 de base).

Même remarque à l’intérieur avec une sellerie violette vraiment très jolie à voir (et à toucher), mais aussi des habillages superbes partout dans l’habitacle. Il faut en revanche composer avec un écran tactile central absolument gigantesque (26,5 pouces !) centralisant quasiment toutes les commandes en plus des informations de conduite (projetées par ailleurs sur l’affichage à tête haute), fonctionnant avec un « hardware » Changan et un système d’exploitation Android Automotive personnalisé par Mazda. Ce très grand écran possède une partie gauche pour le conducteur et une partie droite pour le passager. Notons aussi les rétroviseurs numériques ajoutant des écrans sur les côtés, disponibles sur le niveau de finition Takumi Plus.

Saluons aussi le bel environnement aux places arrière généreuses en volume, alors que le coffre déçoit au contraire avec seulement 363 litres sous tablette (et 468 litres jusqu’au toit). La plupart des SUV électriques du marché, même plus petits, font beaucoup mieux que ça.

De meilleures performances électriques que la Mazda 6e

Côté technique, le CX-6e compose avec une plateforme électrique dépassée par les meilleurs acteurs du marché (XPeng, Kia EV 6 et Hyundai Ioniq 5, BMW IX3, Mercedes GLC…) faute de disposer d’une architecture à 800 volts. Heureusement, il ne commet pas les mêmes erreurs grossières que la berline 6e dont on avait moqué la puissance de charge catastrophique en courant continu sur sa grosse batterie NMC de 80 kWh (plafonnée à 95 kW !). Ce gros bébé de 2 125 kg à vide possède en effet une batterie LFP de 78 kWh, trop volumineuse pour rentrer dans le châssis de la berline 6e. Avec une puissance de charge maximale à 195 kW (11 kW en courant alternatif) et surtout un 10-80 % annoncé en 24 minutes, il n’y a rien de ringard face à la concurrence.

L’autonomie maximale annoncée est moins flatteuse, avec 484 km WLTP dans sa configuration de base (468 en finition Takumi Plus avec les jantes de 21 pouces), sachant que certains modèles concurrents à capacité de batterie similaire revendiquent 100 kilomètres de plus.

Le CX-6e possède un unique moteur synchrone arrière, différent de celui de la berline 6e malgré une puissance maximale identique (258 chevaux). Il revendique 290 Nm de couple maximal, un 0 à 100 km/h abattu en 7,9 secondes et une vitesse maximale limitée à 185 km/h. Mazda nous précise qu’il n’y aura ni version à transmission intégrale, ni variante à prolongateur d’autonomie même si Deepal en propose sur le marché chinois.

A partir de 46 800€

Côté tarif, Mazda France annonce un prix de base de 46 800€ en finition Takumi et une addition qui restera sous les 50 000€ en finition Takumi Plus. Il coûte ainsi sensiblement plus cher qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (46 990€) ou qu’un Renault Scénic E-Tech à l’autonomie meilleure, sachant que le Japonais fabriqué en Chine n’aura pas droit à la prime « coup de pouce » CEE contrairement à ce genre de modèle. D’un autre côté, le CX-6e est aussi nettement moins cher qu’un BMW iX3 aux performances électriques d’un autre monde mais à la présentation intérieure pas plus raffinée que ce vaisseau familial franchement bien arrangé. Voilà pourquoi je pense que ce SUV électrique conçu pour respecter les quotas de CO2 en Europe possède quelques spécificités intéressantes malgré sa tarification élevée.

Rappelons qu’à partir de 2028, Mazda lancera enfin ses modèles électriques conçus à 100 % en interne sur la base d’une plateforme dédiée uniquement à cette technologie. Rendez-vous d’ici quelques semaines pour notre essai du CX-6e et vérifier s’il offre bien des prestations décentes sans pouvoir se targuer d’une quelconque innovation technologique.