Le nouveau SUV électrique de Mazda possède un écran monstrueux

Après la Mazda 6e, le constructeur japonais prépare l’arrivée sur le marché d’une autre nouvelle voiture 100% électrique. Et comme la berline, le SUV CX-6e (appelé en Chine EZ-60 et dévoilé cette semaine au salon de Shanghai 2025) reposera sur une architecture signée Deepal, cette marque du groupe chinois Changan.

On a déjà découvert ses lignes il y a quelques jours, mais voilà cette fois l’intérieur du véhicule dans les premières images relayées notamment par CarNewsChina. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Mazda a mis le paquet pour impressionner la clientèle locale : on y trouve un énorme écran panoramique de 26,5 pouces, peut-être le plus gros de toute la production automobile actuelle ! Même le Deepal S07, qui lui sert de base, est dépassé avec sa tablette de « seulement » 15,6 pouces. Et évidemment, on ne voudrait pas réduire les qualités d’une voiture à la seule taille de son écran.

Des qualités électriques moyennes ?

Car justement, le Mazda CX-6e n’aura rien de très impressionnant à faire valoir au niveau des performances électriques par rapport à ses concurrents. Ce gros SUV de 4,85 mètres de long utilisera en effet une technologie très proche de celle de la récente berline 6e, avec des batteries d’une capacité de 80 kWh en version haut de gamme, des vitesse de charge moyennes et une efficience relative.

En revanche, Mazda annonce aussi l’arrivée d’une variante à prolongateur d’autonomie thermique, combinant un petit moteur essence de 1,5 litre développant 98 chevaux à des batteries de 31,73 kWh de capacité. Puissante maximale totale de ce modèle propulsé par un moteur électrique entraînant uniquement les roues arrière ? 258 chevaux pour 160 km d’autonomie 100% électrique d’après le cycle d’homologation chinois très optimiste.

Quelles versions en France ?

Il faudra attendre quelques semaines de plus pour découvrir la version européenne du nouveau SUV Mazda électrique et savoir si sa version à prolongateur d’autonomie sera également importée chez nous. Le prix de ces véhicules sera probablement déterminant au vu de la très forte concurrence actuelle.