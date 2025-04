Et voilà le nouveau SUV électrique de Mazda

Mazda vient de lancer sur notre marché la 6e, une berline électrique rivale des Volkswagen ID.7 et autres Hyundai Ioniq 5. Basée sur un modèle chinois (la berline Deepal L07 du groupe Changan), elle est disponible en France à partir de 42 900€ et coûte moins cher que ses concurrentes directes, même si elle doit se contenter à ce prix de batteries relativement petites.

En Chine, Mazda profitera du salon de Shanghai 2025 pour dévoiler un autre nouveau modèle électrique : appelé là-bas EZ-60, l’engin se base sur la plateforme du Deepal S07 (mesurant 4,75 mètres de long) et sera renommé CX-6e chez nous.

Un design assez fort

Comme on peut le voir dans ces premières images, l’EZ-60 ne ressemble vraiment pas au Deepal S07 même s’il reprend tous ses principaux éléments techniques. Il ressemble d’ailleurs à une sorte de compacte surélevée, un peu à la façon du Hyundai Ioniq 5 ou du BYD Sealion 7.

On ne connaît pas encore les caractéristiques techniques du véhicule qui sera officiellement présenté à la fin du mois sur le salon. Mais il devrait reprendre les batteries de 66,8 kWh et de 79,97 kWh du Deepal S07, également utilisées par la Mazda 6e. Avec une puissance de charge à 200 kW pour la petite batterie et de seulement 95 kW pour la grosse !

Chez nous à la fin de l’année

Alors que la Mazda 6e démarre sa commercialisation, le CX-6e devrait arriver avant la fin de l’année. Ses tarifs se calqueront probablement sur ceux du Tesla Model Y et des autres SUV familiaux.