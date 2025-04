La marque japonaise Mazda commence les essais routiers de son SUV 100 % électrique.

En présentant le concept-car Mazda Arata en 2024, la firme Mazda a indiqué vouloir un grand SUV électrique dans sa gamme. Au début du mois, un teaser censé représenter ce nouveau modèle (celui conçu pour le marché chinois) a été dévoilé par la marque de Hiroshima. Désormais, on en sait un peu plus sur ce nouveau modèle dont des prototypes ont été surpris sur les routes allemandes.

Ce modèle ne sera pas un modèle 100 % Mazda, puisque la firme japonaise pour le concevoir s’est liée au groupe chinois Changan, afin de lui emprunter l’une de ses plateformes et de très nombreux éléments techniques. Elle l'a déjà fait pour sa grande berline électrique Mazda 6e qui arrive chez nous à l'automne prochain. Ces emprunts technologiques permettent de limiter les coûts de développement et de fabrication, mais aussi de disposer d'un modèle électrique rapidement. Cela n'empêche pas, par ailleurs, la firme de Hiroshima de travailler sur une plateforme maison qui sera réservée aux futurs modèles électriques de la marque.

Premières sorties sur les routes allemandes

Malgré le camouflage intégral, il est évident que ce modèle empruntera ses lignes au concept-car Mazda Arata. Il devrait également disposer d’un logo rétroéclairé, bien caché sur ce prototype, qui est le nouvel élément de style de nombreux modèles électriques. Pour le moment, ce modèle effectue ses premiers roulages sur la voie publique en Allemagne.

Deux groupes motopropulseurs pour le CX-6e

Le SUV devrait reprendre les mêmes éléments techniques que la berline électrique. On devrait ainsi trouver, outre la plateforme Changan, deux groupes motopropulseurs. L’un sera constitué d’une batterie LFP de 68,8 kWh et d’un électromoteur de 258 ch, l’autre d’une batterie NMC de 80 kWh et d’un électromoteur de 245 ch. La berline arrivant chez nous en septembre, le grand SUV CX-6e, devrait patienter jusqu’en 2026 pour arriver en Europe.