Le Mazda Arata (2024), un SUV électrique prometteur ?

Mazda a profité du salon de pékin 2024 pour dévoiler l’EZ-6, une grande berline électrique de 4,92 mètres de long conçue pour le marché chinois (et basée sur une auto d’une marque locale). Le concept-car également présent sur le stand de la marque japonaise est sans doute plus important pour nous car il préfigure vraisemblablement un modèle à la cible plus « globale ».

L’Arata prend en effet la forme d’un SUV familial électrique. On ne connaît pas encore ses dimensions mais on évoque un gabarit proche de celui du Tesla Model Y, cette sacro-sainte référence chez les modèles grand public.

Son design, franchement épuré avec un profil façon « SUV coupé », semble plutôt flatteur au regard sur les premières images officielles de la bête.

Bientôt la première Mazda électrique intéressante ?

Handicapé par ses petites batteries, le MX-30 électrique n’a jamais réussi à prendre dans la catégorie des SUV urbains. La version de série de l’Arata permettra-t-elle à Mazda de devenir plus crédible sur le segment des SUV familiaux ? Attendons de voir la stratégie de Mazda en la matière.