Voici la surprenante Mazda EZ-6 électrique (2024)

Pour l’instant, Mazda ne compte qu’un seul modèle électrique dans sa gamme : le SUV MX-30, également disponible en version hybride rechargeable depuis l’année dernière. A l’occasion du salon de Pékin 2024, le constructeur japonais en dévoile un second : la EZ-6.

Il s’agit d’une grande berline de 4,92 mètres de long, d’un format très proche de la Volkswagen ID.7 (4,96 mètres). Son design aura peut-être de quoi surprendre les amateurs du style épuré de Mazda avec des proportions un peu déroutantes et une face avant assez loin des codes habituels du constructeur.

Une plateforme chinoise

Mazda prépare-t-il une nouvelle berline électrique familiale pour tous les marchés du monde ? Pas pour l’instant. Ce modèle se base en fait sur la plateforme de la Deepal SL03, une voiture du constructeur chinois Chang’an commercialisée dans l’Empire du milieu depuis 2022. Déjà engagé avec cette marque dans une joint-venture en Chine, Mazda reprend ainsi sa technologie pour en faire un modèle vendu localement.

Mazda ne donne pas les caractéristiques techniques de la voiture mais sachant que la Deepal SL03 possède des accumulateurs de 79,1 kWh dans sa version la plus haut de gamme. La Japonaise devrait ainsi reprendre son groupe motopropulseur. On sait en tout cas qu’elle pourra parcourir 600 km sur une seule charge d’après le cycle d’homologation chinois très optimiste, et qu’elle offrira aussi une version hybride rechargeable à prolongateur d’autonomie.



Mazda ne communique pour l’instant pas sur une éventuelle commercialisation de l’auto hors de la Chine.