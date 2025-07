Le Peugeot 3008 chahuté par le nouvel Austral

Lancé en 2022 avec dans l'idée de concurrencer le best-seller de Peugeot, le 3008, l'Austral a partiellement réussi sa mission. Les ventes ont été au rendez-vous avec près de 200 000 exemplaires vendus. Partiellement, pourquoi ? Car le Peugeot 3008 est quasiment indéboulonnable et cette nouvelle génération lancée en 2023 en est l’illustration.

Depuis le début de l’année il s’en vend deux fois plus sur notre territoire. Renault contre-attaque aujourd’hui avec un restylage de surface plutôt visible et une réorganisation de l’offre de motorisations. En effet, désormais il n’y a plus qu’un seul moteur au catalogue, l’hybride 200 ch. En attendant l’arrivée de l’hybride rechargeable de 195 ch, c’est avec la motorisation hybrid 145 que le 3008 se mesure aujourd’hui à l’Austral.

Le designer ont greffé au SUV compact de Renault les nouveaux codes de la marque dans la lignée des Arkana, Symbioz et Espace. Les optiques, plus fines et à LED, rejoignent une nouvelle calandre constellée de losanges, tandis que les feux de jour reprennent le thème du demi-losange. Il faudra bien ça pour se distinguer du 3008, au design très clivant. Ce style très fort composé d’une face avant en deux parties et d’un profil de coupé a d’ailleurs mis un peu de temps à convaincre les clients. Si le démarrage commercial a été poussif, la courbe est désormais en croissance.

Si l'extérieur de l’Austral évolue grandement, l'intérieur est plus sage. La planche de bord, inchangée, est toujours dans le coup et sa qualité de fabrication se place dans la bonne moyenne de la catégorie. Mais, il fait l’avouer, la qualité de présentation du 3008 se place un cran au-dessus dans sa conception. Le dessin ultra moderne est mis en lumière par un tissu élégant et valorisant. Mais le 3008 accuse quelques défauts comme certains plastiques bas de gamme sur les parties basses et une ergonomie qui impose le tout tactile alors que l’Austral conserve des commandes physiques. L’imposant et spectaculaire écran panoramique du 3008 accuse aussi un retard face à la double dalle numérique de l’Austral équipée du performant système multimédia Google.

Aspects pratiques : au coude à coude

Côté aspects pratiques, le 3008 avec sa silhouette fastback, sacrifie un peu d’habitabilité au profit du style. Les passagers arrière seront davantage à l’aise à bord de l’Austral - notamment au niveau de l’espace aux jambes - qui bénéficie sur cette version d’une banquette coulissante de série (sur 16 cm). Le SUV de Renault perd en revanche du coffre à cause de l’hybridation et c’est bien dommage. Son volume tombe à 430 litres (VDA) banquette reculée (500 litres banquette avancée mais impossible d’y caser les jambes). C’est pratiquement 100 litres de moins que le 3008, à la banquette fixe, mais au coffre mieux dimensionné (520 litres).

Le 3008 se défend également par la présence d’une banquette fractionnable 40/20/40 alors que l’Austral se contente d’un classique 2/3-1/3. Dans les deux cas une fois les dossiers rabattus les volumes sont proches. Comptez 1 480 litres pour le 3008 et 1 455 litres pour l’Austral.

Les deux SUV disposent d’un plancher modulable avec un (petit) rangement additionnel pour une sono optionnelle ou un kit de réparation. L’avance acquise par l’Austral sur les aspects pratiques est ici pénalisée par l’hybridation. Le coffre perd beaucoup de volume et devient même juste pour une famille. Ces défauts viennent rééquilibrer le match au registre des aspects pratiques. C’est donc un match nul.

Note : 14,2 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Budget : un Austral vite plus vite amorti

Le Peugeot 3008 GT Hybrid 145 s’affiche à partir de 43 800 €, contre 45 900 € pour l’Austral Esprit Alpine E-Tech 200. D’un point de vue comptable, le Peugeot 3008 est pénalisé par un petit malus CO2, ici de 230 € et par sa consommation mixte homologuée supérieure (5,4 l/100 km contre 4,7 l/100 km pour l’Austral). Dans les deux cas, les SUV échappent au malus sur le poids. Les durées de garanties sont similaires avec deux ans kilométrage illimité et la décote sur le marché de l’occasion est proche. Ce qui marque la réelle différence, c’est la technologie d’hybridation employée. Et compte tenu du prix, celle de Renault est plus avancée techniquement, plus puissante et plus sobre. Au final, l’Austral s’avère une meilleure affaire pour votre portefeuille.

Note : 13,5 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipements : l'Austral intouchable

Le Renault Austral E-Tech 200 Esprit Alpine présente un meilleur rapport prix/équipements que le 3008 car pour 1 500 € de plus il offre une technologie hybride plus avancée, un système multimédia plus moderne et plus performant. De plus, Renault offre les services connectés pendant 5 ans, contre seulement 6 mois chez Peugeot. L’Austral enfonce le clou en proposant de série des jantes de 20’’ contre 19’’ pour le 3008, une banquette arrière coulissante contre une fixe, des sièges avant à réglages électriques avec fonction massage contre des sièges à réglage lombaire manuel pour le 3008. L’Austral présente indéniablement un meilleur rapport prix/équipement.