La Renault 4 peut-elle concurrencer le Peugeot e-2008 ?

Renault continue son offensive dans le domaine de l’électrique tout en conservant une gamme thermique. Mais parallèlement à cela, le Losange a décidé de jouer à fond la carte du néo-rétro avec comme emblème le retour de la R5, symbole de la Renaulution, qui a été récemment élue « Voiture de l’année ». Si la R5 joue à fond la carte du coup de cœur, la citadine souffre logiquement d’une habitabilité et d’aspects pratiques réduits. Pour séduire une clientèle plus familiale, Renault a donc ressuscité la 4L, un modèle mythique puisqu’il s’agit de la Renault la plus diffusée au monde avec plus de 8 millions d'exemplaires produits de 1961 à 1992.

Aujourd’hui, la nouvelle R4, devenue un SUV urbain électrique, va avoir du pain sur la planche pour s’imposer dans un segment très concurrentiel où figurent notamment la Fiat 600e, la Mini Aceman, l’Opel Mokka-e et bien évidemment le Peugeot e-2008, qui représente la meilleure vente de la catégorie. Apparue en 2019, puis restylé en 2023, la seconde génération de Peugeot 2008 connait un très beau succès quelle que soit la carburation. Il est ainsi aujourd’hui le SUV le plus vendu en France, toutes catégories confondues. C’est donc un vrai challenge qui attend la R4.

Néo rétro contre modernisme

Pas de doute, Renault joue à fond la carte du revival avec cette R4. Les points de ressemblance avec la première sont nombreux sur le plan esthétique. Ainsi, on retrouve la calandre rectangulaire avec des optiques rondes placées pour l’occasion sous une vitre. De profil, on remarque les bas de portières striés, la vitre de custode trapézoïdale, l’inclinaison du hayon et l’allure globale, qui font immédiatement penser à la R4 originelle.

Style radicalement différent pour le 2008. Bien connu, le SUV de Peugeot a légèrement évolué à l’occasion de son restyling, mais on retrouve les traits caractéristiques du SUV de Peugeot avec une large calandre couleur caisse entourée par des projecteurs de jour en forme de griffes, ainsi que des lignes de caisse très marquées.

Budget : un e-2008 nettement plus onéreux

Le surcoût d’une R4 par rapport à une R5 est de 2 000 €. Ses prix sont compris entre 33 490 et 37 490 € pour notre R4 autonomie confort Iconic. Ceux du e-2008 varient entre 38 000 et 41 700 € pour la finition GT. 4 200 € plus onéreux, le Lion part donc avec un sacré désavantage. Plus cher, il dispose tout de même d’un atout important avec une garantie de 8 ans/160 000 km, alors que celle de Renault est basique avec 2 ans/kilométrage illimité. Il faudra toutefois se rendre dans le réseau Peugeot pour votre entretien afin de bénéficier de cette maxi-garantie. Néanmoins, cela ne suffit pas au 2008 pour s’imposer, car l’écart tarifaire est trop grand, d’autant plus que la valeur de revente de la R4 devrait être supérieure à celle du e-2008.

Budget Renault 4 E-Tech electrique Confort Iconic Peugeot e-2008 GT Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,2 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation

Des présentations intérieures modernes

À bord de la R4, on peut regretter que la planche de bord soit strictement identique à celle de la R5. Quelques détails spécifiques auraient été les bienvenus. Cependant, l’impression est toujours aussi positive avec cette double dalle numérique composée de deux écrans de 10 pouces et des rembourrages en jean, qui sont la marque de fabrique de cette R4.

Ambiance radicalement différente à bord du 2008. Toujours aussi technologique et décalée par rapport aux autres productions du segment, elle se distingue par son i-cockpit avec le petit volant, son instrumentation haute 3D et son écran multimédia légèrement tourné vers le conducteur. Si la rapidité de ce dernier a été améliorée, il ne tient pas la comparaison avec celui de Renault mis au point en partenariat avec Google, qui est un modèle de fluidité et de facilité d’usage. La qualité de présentation est aussi au rendez-vous avec des plastiques moussés plus présents qu’à bord de la R4.

Équipement : bien équipé dans les deux cas, mais une R4, qui se distingue

Nos deux protagonistes du jour sont présentés ici en finition haute : GT pour le 2008 et Iconic pour la R4. Tous les deux proposent des dotations complètes comprenant notamment le régulateur de vitesse adaptatif, la climatisation automatique, des jantes alliage, le démarrage et l’accès sans clé, la caméra de recul ou l’instrumentation numérique ou l’écran multimédia 10 pouces.

Toutefois, même s’il est nettement plus cher comme nous l’avons signalé auparavant, il faudra passer par la case option pour obtenir un équipement équivalent à celui de la R4. Ainsi, il faudra ajouter au e-2008 400 € pour le chargeur embarqué 11 kW, 250 € pour les jantes 18 pouces, 450 € pour la pompe à chaleur et la conduite autonome de niveau 2 comprise dans le pack Drive Assist Plus (1 000 €). La R4 dispose également de certains éléments indisponibles sur le e-2008 à l'image d'un planificateur de voyage intégré ou alors de la fonction one-Pedal. Alors certes, ce dernier dispose d’une instrumentation 3D toujours unique sur le segment, mais cela ne suffit pas pour justifier l’écart de prix.

Rapport prix/équipements Renault 4 E-Tech electrique Confort Iconic Peugeot e-2008 GT Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15 /20 14,7 /20 Explication des critères de notation

Aspects pratiques : une Renault R4 plus petite, mais mieux pensée

La Renault 4 est plus longue de 22 cm que la R5. Elle mesure donc 4,14 m de long, soit 16 cm de moins que le Peugeot 2008. Partant de ce constat, on pourrait se dire que la tâche allait être facile pour le Lion, mais il n’en est rien. Quand on mesure les cotes intérieures (espace aux jambes, garde au toit) en matière d’habitabilité, on se rend compte que les SUV urbains sont très proches. Avantage donc à la R5 aux vues de son gabarit plus compact, mais les passagers arrière du 2008 seront plus à leur aise en raison des cuves sous les sièges avant plus profondes. Les jambes sont moins élevées qu’à bord de la R4 en raison de son plancher surélevé dû à l’implantation des batteries.

Situation quasi identique pour le volume de chargement logiquement plus grand sur le 2008 (434 litres contre 420 litres), mais celui de la R4 est plus simple à vivre en raison d’un seuil de chargement nettement plus bas de 15 cm (55 cm contre 70 cm). Grâce à la possibilité de rabattre le dossier du passager avant, il est possible de transporter des objets mesurant 2,20 m de long, ce qui est impossible sur le 2008. Il est juste dommage que le plancher de la R4 ne soit pas plat quand on rabat la banquette arrière. Enfin, on aurait aimé un plus grand nombre de rangements à bord de la Renault. À titre d’exemple, les bacs de contreportes de la R4 sont vraiment trop petits.