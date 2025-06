La Renault 4 peut-elle concurrencer le Peugeot e-2008 ?

Comme c’est le cas de la Renault 5, la R4 sera disponible en deux configurations. Celle de notre essai est la version la plus « polyvalente » avec une batterie de 52 kWh net couplée à un moteur de 150 ch. Il est possible d’opter pour la déclinaison 40 kWh avec moteur de 120 ch.

Le Peugeot e-2008 est pour sa part uniquement disponible avec la batterie de 54 kWh brute (51 nets) associée à un moteur de 156 ch. Nos deux SUV sont par conséquent très proches l’un de l’autre d’autant plus que les autonomies officielles avoisinent dans les deux cas les 410 km.

À bord, dès les premiers tours de roues, on retrouve immédiatement les mêmes impressions de conduite que la R5 avec une direction toujours aussi plaisante, en étant précise et franche à mener. La R4 est toutefois un peu moins agile en raison de l’empattement plus long, notamment dans les virages serrés. Avec sa direction un peu plus directe et son petit volant dont le réglage ne satisfera toujours pas toutes les morphologies, le Peugeot e-2008 est un peu plus dynamique, même si cela traduit par un amortissement légèrement plus ferme. Dans les deux cas, les mouvements de caisse sont bien maîtrisés avec là encore une petite supériorité pour le 2008.

Si la ville et les départementales sont les terrains de prédilection de nos deux véhicules, ils sont moins à leur aise sur autoroute. Dans ces conditions, de nouvelles constatations apparaissent en particulier pour l'insonorisation. Et à ce petit jeu, c’est le 2008 qui s’en tire le mieux. La R4 souffre de bruits d’air significatifs notamment au niveau des rétroviseurs et il en est de même des bruits de roulement plus marqué qu’à bord du e-2008. Celui-ci est par conséquent plus silencieux et donc plus plaisant.

En termes de consommations, le e-2008 et la R4 se débrouillent bien en ville et périurbain puisque nous avons relevé des moyennes de 11,5 kWh/100 pour la R4 et 12 kWh/100 sur le e-2008. Sur autoroute, en revanche, ils ne sont pas des modèles de sobriété, puisque nous avons enregistré une moyenne de 20,4 kWh/100 km pour la R4 contre 19,6 kWh/100 km. Avantage donc au Peugeot, même s’il apparait difficile dans ces conditions de dépasser les 150 km sur une charge à 80%.

Par ailleurs, au-delà de ce défaut, il faudra attendre longtemps pour les recharges, car Renault annonce 30 min pour passer de 15 à 80 % contre 27 min sur le Peugeot pour aller de 20 à 80%.

Plus agréable sur route et plus économe, le 2008 semble malgré tout moins électro-compatible. En effet, il souffre de certaines lacunes : un chargeur embarqué de 7,4 kW contre 11 KW pour la R4, pas de fonction One-Pedal ou de régénération personnalisable (juste un mode B), une absence de pompe à chaleur et surtout pas de planificateur de voyage intégré sur le 2008, qui oblige à passer par une application, ce qui est moins pratique pour les voyages longue durée.

Sur la route Renault 4 E-Tech electrique Confort Iconic Peugeot e-2008 GT Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 13,7 /20 16,3 /20 Explication des critères de notation

Autonomie Renault 4 E-Tech electrique Confort Iconic Peugeot e-2008 GT Système de récupération d'énergie















Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)















Autonomie : données constructeur (parcours mixte)















Note : 12 /20 10 /20 Explication des critères de notation