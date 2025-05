Renault 4 E-Tech : que vaut le petit SUV électrique inspiré par la 4L ?

En bref : SUV citadin électrique 4,14 m de long Batterie de 40 ou 52 kWh 2 000 € plus cher que la R5 à partir de 29 990 €

Le néorétro, on aime chez Renault. Surtout depuis l'arrivée de Luca de Meo à la direction, célèbre pour sa contribution au retour fracassant de la Fiat 500 en 2007. Après la résurrection de l'Alpine A110 et de la R5, voici celle de la R4, aussi électrique que sa petite sœur lancée l'an dernier, en attendant la Twingo 4 inspirée par le modèle de 1993.

Une habile manière de toucher la corde sensible et vendre du "zéro émission" coûteux ? Assurément. En tout cas, l’équipe du chef du design Gilles Vidal n'a pas ménagé ses efforts pour rappeler la "4L", Renault la plus diffusée au monde avec plus de 8 millions d'exemplaires produits de 1961 à 1992.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Pêle-mêle, on remarque les phares ronds intégrés à une calandre rectangulaire qui a la particularité d’être lumineuse, comme le logo, un hayon droit et en biais, des feux arrière façon gélule, des vitres de custode trapézoïdales, des bas des portières striés, et des butoirs de pare-chocs, personnalisables s’il vous plaît.

Parallèlement, les gènes de SUV sont bien présents avec une garde au sol de 18 cm, les inévitables protections de carrosserie en plastique brut, et des barres de toit longitudinales. Par rapport à la R5, la R4 ajoute, pour un surcoût de 2000 € à finition équivalente, 22 cm en longueur, soit 4,14 m hors tout. De quoi espérer un bel espace intérieur pour les familles de trois ou quatre personnes et concurrencer les derniers petits SUV électriques en vogue tels que l’Alfa Romeo Junior Elettrica, la Fiat 600e ou la Mini Aceman.

Et côté coffre, on n’est pas déçu. Certes, la R4 prive, comme sa sœur R5, de tout compartiment de rangement sous le capot avant, mais elle propose 420 litres au total à l’arrière, ou 339 dm3 "VDA", soit une valeur digne d'une Peugeot e2008, 16 cm plus long. En sus, son seuil arrive aux genoux, comme sur le modèle originel. Dommage qu'elle n'évite pas totalement les mouvements du dos lors des chargements, la banquette formant une marche importante une fois rabattue. D'un autre côté, le siège passager rabattable dès ce niveau de finition Techno permet de charger des objets atteignant 2,20 m.

Hélas, les 8 cm de plus au niveau de l’empattement par rapport à la R5 ne mettent pas tout à fait à l'aise à l’arrière. Les passagers de 1,80 m déjà, qui de surcroît trouveront peu de place sous les sièges avant pour glisser les pieds, mais aussi les bambins dont les jambes seront relevées par leur rehausseur. On regrettera également la courbure latérale du plafond qui frôle la tête, ainsi que l'absence de poignées de maintien en hauteur et d'accoudoir central. Enfin, la découpe des portes forme un angle menaçant quand on les ouvre ou les referme de l'extérieur. Heureusement, les rangements sont vastes et nombreux, tant au niveau des bacs que des poches aumônières.

Une machine à voyager dans le temps…

Si l’habitacle manque un peu d’espace, il ne manque pas de charme. La R4 reprend en effet la planche de bord de la R5, délicieusement rétro avec son matelassage typique face au passager, ainsi que les sièges "pétales", moelleux et au maintien parfait au niveau des dossiers.

Elle se distingue toutefois de sa frangine par ses selleries spécifiques, et notamment un élégant tissu « Jean » à surpiqûres cuivrées ici. Enfin, elle aura l’exclusivité, au courant de l’année, d’un toit en toile coulissant électriquement dans des versions Plein Sud dont on ne connaît pas encore les tarifs.

Un mobilier qui fleure bon les Trente Glorieuses donc, mais avec des équipements modernes ici tels que la grande dalle numérique avec Google intégré, l’affichage de la navigation sur le bloc d'instrumentation, des applications dans l’air du temps tels qu’Amazon Music ou Waze, et enfin un assistant personnel baptisé « Reno » faisant appel à l’intelligence artificielle…