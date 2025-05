Si la motorisation d'appel n'a droit qu'à la finition de base Évolution, cette version 150 ch/52 kWh donne accès aux moutures Techno et Iconic.

Dès l'entrée de gamme Évolution, le SUV offre d'emblée projecteurs full LED avant et arrière, banquette arrière 60/40, accès et démarrage mains libres, clim auto, phares/pleins phares et essuie-glaces auto, frein de parking électrique, 4 vitres électriques à impulsion, rétros dégivrants et électriques, réglage en hauteur du siège conducteur, système audio Arkamys avec 4 haut-parleurs, écran conducteur 7”, système multimédia 10'' avec réplication smartphone sans fil, volant multifonction réglable en hauteur et profondeur, aide au parking arrière avec caméra de recul, airbags frontaux et latéraux, assistant au maintien dans la voie, freinage auto d’urgence, lecture des panneaux, régulateur/limiteur de vitesse, câble de charge mode 3, pompe à chaleur, etc.

Pour 2000 € supplémentaires, la finition Techno ajoute contour de calandre et logo éclairés, sellerie « jean » étendue, jantes alliage 18”, vitres arrière surteintées, 2 ports USB-C avant et 2 ports USB-C arrière, rétroviseurs rabattables électriquement, liseuses avant et arrière LED, aide au démarrage en côte, siège passager réglable en hauteur, poches aumônières, 6 haut-parleurs, écran conducteur 10” • Système multimédia 10,1” avec Google intégré et intelligence artificielle, personnalisation des modes de conduite et de l’ambiance intérieure, rétro intérieur jour/nuit auto sans contour, chargeur smartphone à induction, dossier du siège passager avant rabattable, régulateur de vitesse adaptatif, fonction One Pedal avec palettes au volant, préconditionnement de la température avant recharge.

Réclamant encore un effort de 2000 €, le haut de gamme Iconic se distingue avec habillage intérieur matelassé noir textile pied-de-poule, vitres portes arrière surteintées, sellerie mixte textile pied-de-poule gris, sièges avant chauffants avec réglage lombaire électrique conducteur, volant chauffant, charge bidirectionnelle V2L, hayon électrique mains libres, aide au parking avant et latéral, parking mains libres, et conduite autonome de niveau 2.

Le point techno : des batteries françaises ? La R4 E-Tech est assemblée à la manufacture de Maubeuge (59), son moteur à Cléon (76), et son pack batterie à Ruitz (62). Bien que la marque fasse encore appel à des imports chinois pour les cellules des batteries, elle annonce également se fournir partiellement à la Gigafactory de Douai (59), l'objectif étant de ne plus faire appel qu'à cette dernière à partir de 2026. Par ailleurs, les fournisseurs se situent, pour 75 % d’entre eux, dans un rayon de 300 km autour des lieux d'assemblage.