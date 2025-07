Le nouveau Kia EV9 GT tutoie les 100 000€ et l'EV9 Air abaisse son prix

69 900€, voilà le prix de base du nouveau Hyundai Ioniq 9 officialisé il y a quelques jours. L’énorme SUV électrique du constructeur coréen était ainsi moins cher que son cousin de chez Kia, dont l’addition démarrait à 78 000€ au minimum dans sa finition Earth.

Sans surprise, Kia modifie donc sa gamme pour y ajouter une nouvelle finition de base « Air » histoire d’ajuster son premier prix à celui du Hyundai Ioniq 9. L’EV 9 Air démarre ainsi à 64 400€ avec les petites batteries de 76,1 kWh de capacité (443 km d’autonomie WLTP). Avec les grosses batteries de 99,8 kWh de la variante « Autonomie Longue », l’addition démarre à 70 400€ en finition Air : l’Ev9 reste ainsi plus cher que son cousin à motorisation équivalente, puisque ce dernier dispose d’office de 110 kWh de capacité de batterie (et de 218 chevaux).

L’EV9 GT à 97 100€

De l’autre côté de la gamme, le Kia EV9 GT s’ajoute avec son groupe motopropulseur bimoteur de 508 chevaux (0 à 100 km/h en 4,6 secondes). Uniquement proposé en finition haut de gamme, ce dernier coûte 97 100€ avec les rétroviseurs extérieurs « digitaux » comme seule option au catalogue à 1 200€.

Sachant qu’un EV6 GT nettement plus performant (585 chevaux) démarre à 74 690€, on voit mal qui ce nouveau EV9 GT au prix premium allemand pourrait intéresser. Ceux qui veulent de grosses accélérations dans leur SUV électrique à sept places ? En la matière, un Tesla Model X Plaid de plus de 1 000 chevaux coûte encore 24 000€ de plus.