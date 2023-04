Essai vidéo - Tesla Model X Plaid (2023) : fusée pour familles nombreuses !

En bref : Restylage SUV 100 % électrique Jusqu'à sept places 670 à 1 034 ch à partir de 121 990 €

On ne change pas une équipe qui gagne. Après tout, le Model X reste un "ovni" sans véritable rival dans la production automobile actuelle et pour cause : non seulement il est l'un des rares grands SUV 100 % électriques du marché, mais sa conception le rend facile à vivre avec notamment ses portes arrière à ouverture papillon, et ultra-connecté avec de nombreuses fonctionnalités inconnues des autres modèles. Bien sûr, il peut concurrencer, par son niveau de performances, des thermiques haut perchés tels que le Lamborghini Urus ou le récent Purosangue de Ferrari, mais le prestige n'est pas le même…

Plutôt que de le repenser entièrement, la marque Américaine a préféré lui apporter quelques améliorations. À l’extérieur, les changements sont minces puisque l'on note seulement un bouclier redessiné, tandis que les contours de vitres latérales et de calandre passent du chrome au noir.

En fait, c'est plutôt à l'intérieur que les changements sont les plus notables. Le mobilier a été intégralement revu, avec des matériaux bien plus flatteurs à l'œil et au toucher, avec un cuir vegan surpiqué de belle facture sur le haut de la planche de bord, un matériau moussé sur les parties basses des contre-portes ainsi que de la suédine sur la console centrale et le ciel de toit.

Surtout, l'ergonomie a été repensée avec la suppression des commodos sur la colonne de direction, les essuie-glaces, pleins phares et clignotants s'activant désormais via des touches à retour haptique sur les branches du volant. Sur notre modèle d'essai, ce dernier prend une forme rectangulaire façon vaisseau spatiale comme, mais il peut être remplacé, à la commande, par un modèle rond traditionnel (sans supplément).

Enfin, la grande tablette verticale a laissé place à un modèle horizontal que l'on peut orienter vers le passager ou le conducteur. Le système épate par sa résolution parfaite, ses calculs ultrarapides, et surtout le nombre vertigineux de fonctions : outre les réglages du chauffage et des assistances à la conduite, il permet d'ouvrir ou fermer tous les ouvrants, de modifier l'éclairage de l'habitacle, d'activer la sécurité enfants sur chaque porte arrière, mais également de regarder des vidéos sur différentes plates-formes (YouTube, Netflix, Twitch) ou de jouer à de nombreux jeux vidéo, comme l'écran des passagers arrière. De quoi patienter durant une charge de batterie qui peut durer, dans le meilleur des cas, une petite demi-heure (de 10 à 80 % à 250 kW maxi)…

Pour le reste, on retrouve un habitacle bien pensé, avec notamment les portes à ouverture papillon qui, en plus d'assurer le spectacle, permettent d'accéder aux deuxième et troisième rangs sans courber l'échine. Car le Tesla Model X est avant tout taillé pour les familles nombreuses. De six personnes en l'occurrence pour notre modèle Plaid doté de deux "fauteuils" séparés au centre, et jusqu'à sept pour la version Dual Motor (670 ch) qui reçoit de série une banquette classique.

L'américain s'apprécie aussi pour sa luminosité grâce à son immense pare-brise panoramique et à ses deux panneaux vitrés au centre. Dans l'ensemble, tout le monde est bien installé et choyé, d'autant que l'on trouve des ouïes d'aérations, prises USB, haut-parleurs (22 au total !) et porte-gobelets partout. En revanche, l'espace est un peu juste au fond : la garde au sol s'avère suffisante certes, mais la place aux genoux apparaît juste quand on mesure plus d'un mètre soixante-dix. Par ailleurs, les sièges y sont un peu bas et étroits, et l'absence d'accoudoirs latéraux ne permet pas de trouver une position très reposante.

Le Model X met également ses 5,03 m et sa conception bien pensée au profit des bagages en proposant un volume intéressant à l'arrière, y compris quand les strapontins sont déployés (425 dm3), et un compartiment digne d'un coffre de petite citadine à l'avant (183 dm3). De quoi faire rougir à à-peu-près tous ses concurrents à sept places…

Côté budget enfin, le Model X n'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses, surtout dans cette version Plaid affichée à 141 990 € (soit 20 000 € de plus que la version "classique" de 670 ch), mais le rapport prix/performances reste imbattable face à toutes les voitures thermiques du marché. En outre, il est très généreux en équipements.