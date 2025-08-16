Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Opel Adam

Voiture plaisir à petit prix

Opel Adam S, l'inconnue allemande qui donne du plaisir

Stéphane Schlesinger

Petite et originale, l’Adam S cherche à concurrencer la Mini jusque sur le terrain de la puissance, son moteur 1,4 l turbo délivrant 150 ch. Sauf que personne ne la connaît malgré ses qualités, de sorte qu’elle se déniche à prix intéressant : dès 6 000 €.

Opel Adam S, l'inconnue allemande qui donne du plaisir

Après des années d’errance en matière de fiabilité, Opel a repris pied en la matière et a voulu le faire savoir par un slogan : « Deutsche qualität ». Ironiquement, celui-ci est apparu à un moment où la marque allemande recourait largement à des technologies italiennes, venues de chez Fiat… On parle de moteurs diesels mais aussi de plate-formes, celle de la Grande Punto en l’occurrence. Une base qui a permis d’élaborer la Corsa D, ainsi qu’une dérivée inattendue de cette dernière : l’Adam.

Reprenant le prénom du fondateur d’Opel, cette citadine raccourcit l’empattement de la Corsa pour limiter sa longueur à 3,70 contre plus de 4 m, afin de se poser en citadine chic, rivale de la Mini One, notamment. Pour renforcer son attrait, l’Adam se pare d’une carrosserie spécifique et personnelle, largement personnalisable notamment avec des teintes bicolores. Après son lancement au salon de Paris 2012, l’Adam connaît un succès estimable en Europe, sinon en France, où Opel pâtit d’une absence criante d’image.

Présentée fin 2012, l'Opel Adam connaîtra un succès estimable, passant les 100 000 unités vendues par an. Mais la clientèle française n'y sera guère sensible...
Pas idéal pour une auto qui se veut quelque peu huppée. Mais la marque allemande ne s’avoue pas vaincue et dégaine fin 2014 une intéressante Adam S, variante à tendance sportive censée chercher les Mini Cooper et Abarth 500. Elle s’en donne les moyens d’abord par son moteur, un intéressant 1,4 l turbo développant 150 ch allié à une boîte 6 manuelle. Un peu lourde (1 103 kg), l’Opel pointe tout de même à 210 km/h, et passe les 100 km/h en 8,5 s. Des chronos dignes d’une Peugeot 205 GTI 1.9 quand on y pense…

Lancée fin 2014, l'Adam S se donne quelques compétences sportives avec son 1,4 l de 150 ch et son châssis affûté. Elle le signale par une décoration spécifique, marquée par des bas de caisse et des jantes qui lui sont propres.
L’allemande a aussi droit à des réglages châssis spécifiques, inspirés de ceux de la Corsa OPC, à de gros freins (disques de 308 mm à l’avant) et des jantes de 17 pouces. Pas radicale pour autant, elle propose un équipement complet : clim auto, capteurs de pluie et de luminosité, sono, régulateur de vitesse, Bluetooth… Le tout pour 18 900 €, soit 22 700 € actuels.

En option, on trouve la caméra de recul, les jantes de 18, les sièges Recaro, le pavillon illuminé comme chez Rolls-Royce ou encore le cuir. Un prix très raisonnable, équivalent à celui des Abarth 500 et Suzuki Swift Sport moins puissantes. Hélas, la diffusion de cette  Opel rapide et décalée restera confidentielle jusqu’à son retrait en 2019.

L'Opel Adam, S ou pas, s'établit sur une plate-forme de Corsa D dont on a raccourci l'empattement. Evidemment, les proportions qui en résultent sont difficiles à habiller, mais les designers n'ont pas démérité.
Combien ça coûte ?

L’Adam, qui connaît ? Pas grand monde. De sorte que la S se dégotte dès 6 000 € en très bon état mais avec un kilométrage élevé, tirant vers les 200 000 km. A 7 000 €, le kilométrage tombe vers les 150 000 km, et à 8 500 €, on trouve des exemplaires de 100 000 km. En passant les 10 000 €, on peut même en dénicher aux alentours de 50 000 km.

Un aileron très voyant orne le pavillon de l'Opel Adam S. Petite, mais pas discrète... et alors ?
Quelle version choisir ?

Celle qui sera le plus rigoureusement suivie et dans le meilleur état possible. Evitez si possible les jantes de 18, qui dégradent le confort sans tellement profiter aux qualités dynamiques.

Même vue de l'arrière, l'Opel Adam S se donne des airs teigneux. Notez le bas de bouclier noir verni donnant à l'ensemble une touche de chic.
Les versions collector

Ce sont les Adam S très peu kilométrées, en parfait état d’origine et comportant beaucoup d’options, comme les sièges en cuir, le toit étoilé, ou encore des coloris originaux. Il faut jouer la carte de la rareté.

Le moteur 1,4 l turbo de l'Opel Adam S ne pose aucun souci de fiabilité, et sa chaîne de distribution facilite la maintenance.
Que surveiller ?

Etablie sur une base éprouvée et recevant un moteur sans sophistication majeure (l’injection reste indirecte), l’Adam S se révèle très fiable, à condition d’avoir été bien entretenue. Pas de pannes récurrentes à signaler, hormis quelques ennuis de pompe à essence, une faiblesse des bobines à fort kilométrage et de rares soucis de connecteur ou de capteur moteur. Vraiment rien de grave.

Autre bonne nouvelle, la distribution s’effectue par chaîne, donc ne demande pas de maintenance particulière. Pour sa part, la carrosserie vieillit bien, tout comme l’habitacle, où le système Intellilink pourra toutefois demander des reprogrammations. L’appli GPS payante (50 € par an) est franchement hors de prix, mais dès juillet 2017, les Adam reçoivent l’Intellilink 4.0 qui comporte une fonction réplication de smartphone résolvant ce défaut. Le rétrofit est malheureusement compliqué à faire…

Très vive en reprises, efficace et bien suspendue, l'Opel Adam S cumule les bon points sur route, mais il ne faut pas la prendre pour une sportive radicale telle qu'une Abarth 500.
Sur la route

Ce n’est pas particulièrement intéressé que j’ai pris le volant de l’Adam S, je dois l’avouer. Pourtant, à bord, j’ai été positivement surpris par la qualité de finition, la présentation sympa et l’excellente habitabilité avant. A l’arrière, en revanche, c’est rikiki, comme le coffre. Mais la position de conduite est idéale, et le siège Recaro optionnel vraiment confortable. Le moteur émet un son quelconque, mais il est souple et surtout, marche étonnamment fort à mi-régime. Il a été spécialement réglé pour ça, et on le sent.

L'Opel Adam S signale par une présentation pimpante, une finition très convenable et un équipement riche. Cela dit, avant juillet 2017, le GPS se fait par une appli payante, chère et dépassée.
En clair, ses reprises sont canon, même en 6e, d’autant plus que la boîte, très plaisante à manier, est bien étagée. Certes, le 1,4 l n’est pas rageur à haut régime, mais il délivre un agrément certain au quotidien. On attend souvent les Opel sportives au tournant… Cette Adam n’y réserve que de bonnes surprises. Direction précise et consistante, train avant accrocheur, arrière qui se place si on le provoque, amortissement bien jugé (rare chez ce constructeur), le châssis se révèle judicieusement paramétré.

Les sièges Recaro en cuir sont une gros plus vu leur confort et leur look. C'était une option chère sur l'Adam S. En revanche, l'habitabilité arrière et le coffre (de 170 l à 663 l dossiers rabattus) sont ridicules.
Certes, l’ensemble n’est pas hyper communicatif, mais il s’avère homogène, et un freinage très efficace le complète. Enfin, le confort global, de la suspension à l’insonorisation, est de bon aloi. Une petite auto aussi à l’aise en ville sur longs trajets, mais pour deux passagers seulement. L’Adam S avale 7,0 l/100 km en moyenne, ce qui reste raisonnable.

 

L’alternative youngtimer

Opel Corsa SR/GT (1983 – 1993)

L'Opel Corsa A GT, ici en 1987, est plus courte que l'Adam S, mais ses proportions sont autrement plus équilibrées.
Lancée fin 1982, l’Opel Corsa A attendra longtemps sa variante sportive GSI. Mais s’est vite déclinée en SR, une variante dynamique par sa présentation aguicheuse plus que ses performances. Encore que son 1,3 l de 70 ch, ayant peu de poids à emmener (775 kg), se débrouille fort bien (166 km/h au maxi), en dépit d’une 5e très longue. Devenue GT en 1985, la petite Opel ne change que des détails d’apparence, tout comme en 1987. En 1990, la petite allemande (fabriquée en Espagne) est restylée de façon diversement appréciée, puis cède la place à une nouvelle Corsa en 1993. A partir de 4 000 €.

Opel Adam S, l'inconnue allemande qui donne du plaisir

Opel Adam S (2014) la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 364 cm3
  • Alimentation : injection électronique, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
    • Transmission : boîte 6 manuelle, traction
  • Puissance : 150 ch à 5 000 tr/min
  • Couple : 220 Nm à 3 000 tr/min
  • Poids : 1 103 kg
  • Vitesse maxi : 210 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,5 secondes (donnée constructeur)

Opel Adam

SPONSORISE

