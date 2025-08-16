Opel Adam S, l’inconnue allemande qui donne du plaisir

Après des années d’errance en matière de fiabilité, Opel a repris pied en la matière et a voulu le faire savoir par un slogan : « Deutsche qualität ». Ironiquement, celui-ci est apparu à un moment où la marque allemande recourait largement à des technologies italiennes, venues de chez Fiat… On parle de moteurs diesels mais aussi de plate-formes, celle de la Grande Punto en l’occurrence. Une base qui a permis d’élaborer la Corsa D, ainsi qu’une dérivée inattendue de cette dernière : l’Adam.

Reprenant le prénom du fondateur d’Opel, cette citadine raccourcit l’empattement de la Corsa pour limiter sa longueur à 3,70 contre plus de 4 m, afin de se poser en citadine chic, rivale de la Mini One, notamment. Pour renforcer son attrait, l’Adam se pare d’une carrosserie spécifique et personnelle, largement personnalisable notamment avec des teintes bicolores. Après son lancement au salon de Paris 2012, l’Adam connaît un succès estimable en Europe, sinon en France, où Opel pâtit d’une absence criante d’image.

Pas idéal pour une auto qui se veut quelque peu huppée. Mais la marque allemande ne s’avoue pas vaincue et dégaine fin 2014 une intéressante Adam S, variante à tendance sportive censée chercher les Mini Cooper et Abarth 500. Elle s’en donne les moyens d’abord par son moteur, un intéressant 1,4 l turbo développant 150 ch allié à une boîte 6 manuelle. Un peu lourde (1 103 kg), l’Opel pointe tout de même à 210 km/h, et passe les 100 km/h en 8,5 s. Des chronos dignes d’une Peugeot 205 GTI 1.9 quand on y pense…

L’allemande a aussi droit à des réglages châssis spécifiques, inspirés de ceux de la Corsa OPC, à de gros freins (disques de 308 mm à l’avant) et des jantes de 17 pouces. Pas radicale pour autant, elle propose un équipement complet : clim auto, capteurs de pluie et de luminosité, sono, régulateur de vitesse, Bluetooth… Le tout pour 18 900 €, soit 22 700 € actuels.

En option, on trouve la caméra de recul, les jantes de 18, les sièges Recaro, le pavillon illuminé comme chez Rolls-Royce ou encore le cuir. Un prix très raisonnable, équivalent à celui des Abarth 500 et Suzuki Swift Sport moins puissantes. Hélas, la diffusion de cette Opel rapide et décalée restera confidentielle jusqu’à son retrait en 2019.

Combien ça coûte ?

L’Adam, qui connaît ? Pas grand monde. De sorte que la S se dégotte dès 6 000 € en très bon état mais avec un kilométrage élevé, tirant vers les 200 000 km. A 7 000 €, le kilométrage tombe vers les 150 000 km, et à 8 500 €, on trouve des exemplaires de 100 000 km. En passant les 10 000 €, on peut même en dénicher aux alentours de 50 000 km.

Quelle version choisir ?

Celle qui sera le plus rigoureusement suivie et dans le meilleur état possible. Evitez si possible les jantes de 18, qui dégradent le confort sans tellement profiter aux qualités dynamiques.

Les versions collector

Ce sont les Adam S très peu kilométrées, en parfait état d’origine et comportant beaucoup d’options, comme les sièges en cuir, le toit étoilé, ou encore des coloris originaux. Il faut jouer la carte de la rareté.

Que surveiller ?

Etablie sur une base éprouvée et recevant un moteur sans sophistication majeure (l’injection reste indirecte), l’Adam S se révèle très fiable, à condition d’avoir été bien entretenue. Pas de pannes récurrentes à signaler, hormis quelques ennuis de pompe à essence, une faiblesse des bobines à fort kilométrage et de rares soucis de connecteur ou de capteur moteur. Vraiment rien de grave.

Autre bonne nouvelle, la distribution s’effectue par chaîne, donc ne demande pas de maintenance particulière. Pour sa part, la carrosserie vieillit bien, tout comme l’habitacle, où le système Intellilink pourra toutefois demander des reprogrammations. L’appli GPS payante (50 € par an) est franchement hors de prix, mais dès juillet 2017, les Adam reçoivent l’Intellilink 4.0 qui comporte une fonction réplication de smartphone résolvant ce défaut. Le rétrofit est malheureusement compliqué à faire…

Sur la route

Ce n’est pas particulièrement intéressé que j’ai pris le volant de l’Adam S, je dois l’avouer. Pourtant, à bord, j’ai été positivement surpris par la qualité de finition, la présentation sympa et l’excellente habitabilité avant. A l’arrière, en revanche, c’est rikiki, comme le coffre. Mais la position de conduite est idéale, et le siège Recaro optionnel vraiment confortable. Le moteur émet un son quelconque, mais il est souple et surtout, marche étonnamment fort à mi-régime. Il a été spécialement réglé pour ça, et on le sent.

En clair, ses reprises sont canon, même en 6e, d’autant plus que la boîte, très plaisante à manier, est bien étagée. Certes, le 1,4 l n’est pas rageur à haut régime, mais il délivre un agrément certain au quotidien. On attend souvent les Opel sportives au tournant… Cette Adam n’y réserve que de bonnes surprises. Direction précise et consistante, train avant accrocheur, arrière qui se place si on le provoque, amortissement bien jugé (rare chez ce constructeur), le châssis se révèle judicieusement paramétré.

Certes, l’ensemble n’est pas hyper communicatif, mais il s’avère homogène, et un freinage très efficace le complète. Enfin, le confort global, de la suspension à l’insonorisation, est de bon aloi. Une petite auto aussi à l’aise en ville sur longs trajets, mais pour deux passagers seulement. L’Adam S avale 7,0 l/100 km en moyenne, ce qui reste raisonnable.

L’alternative youngtimer

Opel Corsa SR/GT (1983 – 1993)

Lancée fin 1982, l’Opel Corsa A attendra longtemps sa variante sportive GSI. Mais s’est vite déclinée en SR, une variante dynamique par sa présentation aguicheuse plus que ses performances. Encore que son 1,3 l de 70 ch, ayant peu de poids à emmener (775 kg), se débrouille fort bien (166 km/h au maxi), en dépit d’une 5e très longue. Devenue GT en 1985, la petite Opel ne change que des détails d’apparence, tout comme en 1987. En 1990, la petite allemande (fabriquée en Espagne) est restylée de façon diversement appréciée, puis cède la place à une nouvelle Corsa en 1993. A partir de 4 000 €.

Opel Adam S (2014) la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 364 cm3

Alimentation : injection électronique, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR) Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 150 ch à 5 000 tr/min

Couple : 220 Nm à 3 000 tr/min

Poids : 1 103 kg

Vitesse maxi : 210 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,5 secondes (donnée constructeur)

