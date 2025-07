Le Kia EV5 est un nouveau concurrent des Peugeot E-3008, Renault Scenic et Volkswagen ID.4

Et voilà encore un nouveau SUV électrique chez Kia. La marque pouvait déjà compter chez nous sur les EV3 et Niro Electric situés à la frontière entre les modèles citadins et compacts, ainsi que sur l’EV6 de la taille d’un Tesla Model Y et l’énorme EV9 (dont la gamme vient d’évoluer chez nous).

L’EV5 vient compléter cette gamme entre le Niro Electric et l’EV6 : après avoir été dévoilé en Chine en 2023, il se dévoile dans sa version européenne. Le design ne change pas mais l’engin reçoit des modifications sur son groupe motopropulseur et plus précisément sur sa batterie, avec un accumulateur de 81,4 kWh à technologie NMC et non plus LFP. Cette batterie est connectée à un moteur de 218 chevaux entraînant le train avant uniquement, exactement comme l’EV3 qui dispose de la même plateforme.

530 km d’autonomie et une recharge plafonnée à 150 kW

Kia annonce un 0 à 100 km/h expédié en 8,4 secondes, une vitesse maximale limitée électroniquement à 165 km/h, un couple maximal de 295 Nm et une autonomie maximale WLTP mixte de 530 kilomètres avec les jantes de 18 pouces (ou de 505 avec celles de 19 pouces). Rien de très impressionnant au regard de la capacité de batterie, surtout que ce véhicule dépourvu de technologie 800 volts plafonne à 150 kW en puissance charge en courant continu comme le Renault Scénic E-Tech (le Peugeot E-3008 revendique 160 kW) avec par ailleurs un 10-80% annoncé en 30 minutes tout rond.

A l’intérieur, l’EV5 affiche une planche de bord moderne et une architecture bien connue dans l’univers de Kia et de Hyundai (avec deux gros écrans de 12,3 pouces) en plus d’un troisième de 5,3 pouces pour les commandes de la climatisation glissé entre les deux autres, tandis que le coffre permet d’embarquer 566 litres en norme VDA dans sa configuration normale.

Le prix comptera

Sachant que le petit EV3 affiche déjà une belle habitabilité et une meilleure autonomie maximale (605 km), il faudra à l’EV5 des prix serrés pour qu’il arrive à se faire une place parmi les meilleures ventes du marché européen. On ne les connaît pas encore.