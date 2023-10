Le Kia EV5 (2024) peut-il inquiéter les Peugeot e-3008 et Renault Scénic électriques ?

Après le concept-car, on a pu découvrir les premières images de la version définitive du Kia EV5 il y a quelques semaines grâce à des images en provenance de Chine. Le voilà cette fois plus à son avantage dans des photos officielles de la bête, diffusées en marge du Kia EV Day qui vient de se tenir en Corée du Sud. L’occasion pour le constructeur, en plus de présenter deux nouveaux concept-cars annonçant de futurs modèles, de montrer officiellement son nouveau SUV électrique familial.

D’une longueur de 4,62 mètres, cet EV5 est presque aussi gros que l’EV6 déjà présent sur notre marché depuis l’année dernière (4,68 mètres). De quoi le placer à la lisière entre les modèles compacts (4,54 mètres pour le dernier Peugeot 3008 ou 4,47 mètres pour le Renault Scénic E-Tech) et ceux comme le Tesla Model Y (4,75 mètres) ou le Ford Mustang Mach-E (4,71 mètres).

Un concurrent des nouveaux SUV électriques français ?

Malgré ces dimensions légèrement supérieures, l’EV5 concurrencera à sa façon les nouveaux SUV électriques « star » du marché français. D’un style carré et fort d’un intérieur à la présentation épurée, il laissera le choix entre des batteries de 58 kWh avec 218 chevaux ou de 81 kWh avec 218 ou 306 chevaux (et deux moteurs pour cette dernière version en transmission intégrale). A noter que sur les versions du marché chinois construites sur place, les batteries seront différentes (avec 64 et 88 kWh de capacité) tout comme la puissance de la version bimoteur (313 chevaux).

Les autonomies maximales de la version assemblée en Corée du Sud, très probablement celle qui sera commercialisée chez nous dès l’année prochaine, seront connues ultérieurement. Les spécifications annoncées cadrent en tout cas avec celles du Peugeot E-3008 (73 kWh ou même 98 kWh en version haut de gamme pour 210 ou 320 chevaux) et du Renault Scénic E-Tech (60 ou 87 kWh avec 170 et 218 chevaux).