Kia EV3 et EV4 Concept (2023) : deux futures autos électriques

Dans le cadre de ses « EV Days » en Corée du Sud, Kia vient de dévoiler officiellement la version de série du SUV EV5 et deux concept-cars inscrits eux aussi dans la gamme « EV » réservée aux modèles électriques modernes du constructeur coréen. L’EV3, tout d’abord, prend la forme d’un crossover urbain dont la longueur n’excède pas les 4,3 mètres. Il préfigure ainsi l’arrivée d’un nouveau petit SUV à zéro émission d’un format similaire au e-Soul actuel (4,2 mètres) et un peu plus compact que le Niro (4,42 mètres). Il ressemble beaucoup à un EV5 ou un EV9 en réduction, avec un habitacle très épuré qui emploie certains matériaux d’origine naturelle.

L’EV4, d’autre part, annonce une future berline électrique taillée pour s’attaquer aux modèles déjà présents sur le marché actuel (Tesla Model 3 en tête). Elle reprend elle aussi les codes stylistiques de la famille « EV », mais avec une forme de berline tricorps. Possédant elle aussi un habitacle au design épuré, elle ressemble un peu à l’EV6 (surtout vue depuis le trois quart avant). S’agit-il aussi du modèle préfigurant la remplaçante électrique de la Stinger thermique, censée arriver en 2025 ?

40% de voitures électriques d’ici 2030

Les versions de série de ces nouveaux modèles électriques devraient en tout cas reposer sur une version évoluée de la plateforme modulaire E-GMP utilisée par tous les véhicules 100% électriques modernes de Kia et Hyundai (hors Soul, Kona et Niro). Elles concerneront évidemment le marché européen. Rappelons que d'ici 2030, Kia veut arriver à une proportion mondiale de 40% de voitures électriques dans ses ventes.