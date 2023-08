Où va se mettre le nouveau Kia EV5 électrique ?

Kia possède déjà trois SUV électriques dans sa gamme : le e-Niro, l’un des plus gros modèles citadins du marché qu’on peut quasiment considérer comme un « compact » avec ses 4,42 mètres de long qui égalent quasiment celle d’un Peugeot 3008 (4,45 mètres). L’EV6, un modèle familial à peine plus petit qu’un Tesla Model Y avec ses 4,68 mètres de long. Et l’EV9, un gros engin à sept places dépassant les cinq mètres de long.

Comme l’annonçait le concept-car EV5 découvert il y a quelques semaines, Kia prépare aussi l’arrivée d’un modèle électrique familial de taille intermédiaire. L’EV5, dont vous pouvez déjà observer les lignes dans sa version de série grâce à une publication du ministère de l’industrie chinois, mesure en effet 4,61 mètres de long. Il reste donc très proche de l’EV6 avec seulement 7 centimètres de moins en longueur et un gabarit similaire à celui du Nissan Ariya (4,59 mètres) ou du Hyundai Ioniq5 (4,63 mètres). Son design n’a en revanche rien à voir avec celui de l’EV6 et ressemble plutôt à celui de l’EV9 avec des traits très carrés.

Bientôt chez nous ?

Attendu pour une présentation officielle le 25 août prochain au salon de Chengdu, ce Kia EV5 vise d’abord le marché automobile chinois avec des batteries fournies par BYD et au moins un moteur de 218 chevaux. Il sera produit en Chine à Yacheng via une joint-venture avec Yueda mais se destine aussi aux autres marchés du globe en incluant probablement l’Europe. Reste à savoir comment Kia fera de la place à ce nouveau modèle dont la taille paraît très proche de celle de l’EV6. Il sera sans doute un peu plus abordable que ce dernier, dont le premier prix hors remise se situe tout de même à 49 690€.