Voici le nouveau Kia Sportage restylé

Même s’il est plus discret chez nous que ses concurrents français, le Kia Sportage est tout simplement le véhicule le plus important de toute la gamme du constructeur coréen : en 2024, c’était la onzième meilleure vente mondiale du marché neuf avec près de 600 000 exemplaires écoulés, juste derrière le Hyundai Tucson (7ème) et le Volkswagen Tiguan (10ème).

Autant dire que la version restylée de ce SUV familial compact, dont la génération actuelle a été lancée sur le marché en 2021, est très attendue par les concessionnaires du constructeur. Après sa version coréenne à empattement long, il se dévoile justement dans sa déclinaison européenne avec de gros changements esthétiques.

Une nouvelle face avant

Ce Kia Sportage restylé s’offre une toute nouvelle face avant. Toujours aussi chargée et complexe, mais avec des optiques différentes et une calandre à maillage noir. Long de 4,54 mètres, il évolue aussi un peu à l’intérieur où l’on trouve toujours deux écrans de 12,3 pouces et une planche de bord épurée. L’interface numérique a été améliorée au passage.

Son coffre revendique toujours 587 litres de volume en version essence à hybridation légère et 562 litres avec la motorisation hybride rechargeable.

Deux types d’hybridation

Car oui, le Sportage restylé conserve comme son cousin le Hyundai Tucson ses deux motorisations essence à hybridation légère et rechargeable. La première développe 239 chevaux (via un bloc 1,6 litre et la seconde passe à 288 chevaux (avec le même bloc thermique). En Europe, ce Sportage restylé disposera aussi de moteurs essence sans hybridation (avec 150 ou 180 chevaux) et même d’un diesel de 136 chevaux à hybridation légère, mais on ne sait pas si ces moteurs seront commercialisés chez nous. Il sera lancé d’ici la fin de l’année 2025 et on connaîtra alors ses prix.