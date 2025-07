"Les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter un Tesla Model Y", déclare Elon Musk

Hier, Elon Musk dévoilait les résultats de Tesla pour le second trimestre de l’année 2025 et ils sont une nouvelle fois en baisse : avec 384 122 voitures neuves vendues sur cette période, la marque recule de 13% par rapport à la même période de l’année 2024 (au premier semestre 2025, Tesla n’avait vendu que 336 681 autos).

En conséquence, le chiffre d’affaires a reculé de 12% sur un an d’avril à juin, à 22,50 milliards de dollars. Le bénéfice net s’est contracté de 16% et tombe à 1,17 milliard de dollars. Suite à la publication de ces résultats, le cours de Tesla en bourse a chuté de 4,85% à New-York sur la session d’hier.

« Les gens n’ont pas les moyens d’acheter une Tesla »

Elon Musk, fermement opposé à la nouvelle politique fiscale menée par Donald Trump, incrimine logiquement les décisions de l’administration américaine sur la hausse des droits de douane pour justifier une partie de ces pertes : il estime à 300 millions de dollars le manque à gagner pour Tesla sur le second trimestre 2025.

Par ailleurs, il pense que la suppression des crédits d’impôt prévus aux Etats-Unis pour l’achat des voitures électriques, voulue par Donald Trump, devrait nuire aux résultats de Tesla sur les prochains trimestres ce qui paraît tout à fait logique.

Heureusement et malgré une absence de grosses nouveautés produits depuis de longues années, Elon Musk confirme l’arrivée d’une version plus abordable du Tesla Model Y pour le dernier trimestre 2025. Il s’agit pour lui d’un produit important : « il y a un gros désir de la clientèle pour le Tesla Model Y, mais les gens n’ont pas l’argent nécessaire à la banque pour l’acheter. Il nous faut donc une version plus abordable », a-t-il déclaré hier.

Pour l’instant, on ne connaît aucun détail technique sur ce nouveau Model Y d’entrée de gamme qui arrivera d’ici la fin de l’année. Il devrait logiquement passer sous la barre des 40 000€ alors que le Model Y démarre actuellement à 44 990€ chez nous.

L’espoir de la voiture autonome

Dans ce contexte économique morose pour Tesla, Elon Musk semble tout miser pour le moyen terme sur ses voitures autonomes. D’après lui, la réglementation devrait autoriser la conduite autonome à grande échelle à partir du second semestre 2026, moment où les finances de Tesla doivent s’améliorer avec la commercialisation du Cybercab sans volant. Pour lui, la vente (et l’exploitation) des voitures à conduite autonome doit générer une rentabilité très supérieure à celle des voitures « classiques ».

Pour l’instant, Tesla ne possède qu’un service de « robotaxis » sur une zone d’Austin au Texas avec un encadrement très strict, loin des véritables voitures autonomes capables d’aller partout. Sachant que Tesla semble attendre tout de ces autos et de son Cybercab, les conséquences d’éventuels retards de cette technologie (comme c’est souvent le cas pour les lancements de la marque) risquent donc de faire très mal dans les finances de la marque.